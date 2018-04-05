Обнародовано первое заявление Юлии Скрипаль после отравления

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Скрипаль поблагодарила врачей и прохожих, которые пришли на помощь ей и отцу сразу после отравления
Полиция Лондона опубликовала первое заявление Юлии Скрипаль, дочери экс-разведчика Сергея Скрипаля, после отравления. Заявление опубликовано на сайте полиции.
"Я проснулась больше недели назад и рада сказать, что мое состояние улучшается с каждым разом. Я благодарна за интерес к мне и за многочисленные слова поддержки, которые я получала", - сказала она.
Юлия Скрипаль также поблагодарила врачей и прохожих, которые пришли на помощь ей и отцу, когда они оказались недееспособными.
"Я уверена, что вы понимаете, что весь эпизод несколько дезориентирован, и я надеюсь, что вы будете уважать мою личную жизнь и жизнь моей семьи в период моего выздоровления", - подытожила Скрипаль.
Напомним, что 29 марта Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать после отравления в Солсбери. Позже врачи сообщили, что ее состояние улучшается, она уже может самостоятельно есть и пить.
После этого посольство РФ в Британии потребовала предоставить доступ к дочери Скрипаля.
Сергей Скрипаль находится в критическом, но стабильном состоянии.
Как сообщалось, экс-офицер ГРУ РФ Сергей Скрипаль был отравлен в британском городе Солсбери 4 марта. Позже премьер-министр Тереза Мэй заявила, что ответственность лежит на России, а следствие подтвердило применение в Солсбери нервно-паралитического газа "Новичок", который производят в России.
Великобритания выслала 23 российских дипломата, ее поддержали США, Канада, Украина и многие европейские страны, которые также объявили о высылке россиян.
А в ОЗХО обещают уже на следующей неделе предоставить результаты экспертизы вещества, которым отравили Скрипалей. // 112.ua
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