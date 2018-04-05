Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Проводилась ли какая-либо проверка пожарной безопасности в том здании, где вы работаете?

да
нет
затрудняюсь ответить
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Обнародовано первое заявление Юлии Скрипаль после отравления

05.04.2018 18:20

Скрипаль поблагодарила врачей и прохожих, которые пришли на помощь ей и отцу сразу после отравления

Полиция Лондона опубликовала первое заявление Юлии Скрипаль, дочери экс-разведчика Сергея Скрипаля, после отравления. Заявление опубликовано на сайте полиции.

Юлия Скрипаль / Global Look Prees

"Я проснулась больше недели назад и рада сказать, что мое состояние улучшается с каждым разом. Я благодарна за интерес к мне и за многочисленные слова поддержки, которые я получала", - сказала она.

Юлия Скрипаль также поблагодарила врачей и прохожих, которые пришли на помощь ей и отцу, когда они оказались недееспособными.

"Я уверена, что вы понимаете, что весь эпизод несколько дезориентирован, и я надеюсь, что вы будете уважать мою личную жизнь и жизнь моей семьи в период моего выздоровления", - подытожила Скрипаль.

Напомним, что 29 марта Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать после отравления в Солсбери. Позже врачи сообщили, что ее состояние улучшается, она уже может самостоятельно есть и пить.

После этого посольство РФ в Британии потребовала предоставить доступ к дочери Скрипаля.

Сергей Скрипаль находится в критическом, но стабильном состоянии.

Как сообщалось, экс-офицер ГРУ РФ Сергей Скрипаль был отравлен в британском городе Солсбери 4 марта. Позже премьер-министр Тереза Мэй заявила, что ответственность лежит на России, а следствие подтвердило применение в Солсбери нервно-паралитического газа "Новичок", который производят в России.

Великобритания выслала 23 российских дипломата, ее поддержали США, Канада, Украина и многие европейские страны, которые также объявили о высылке россиян.

А в ОЗХО обещают уже на следующей неделе предоставить результаты экспертизы вещества, которым отравили Скрипалей. // 112.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...