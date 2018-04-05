Надія Савченко відмовилась від перевірки її показань на поліграфі

Співробітники Головного слідчого управління СБ України у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28 ст. 112, ч. 1 ст. 14 ч.3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України, призначили низку процесуальних дій у справі за підозрою в скоєнні злочину Володимиром Рубаном та Надією Савченко.

Слідчі СБ України, зокрема призначили комісійну судову психологічну експертизу з використанням поліграфу, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. Експертизу було призначено відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства України для перевірки правдивості показань підозрюваної щодо інкримінованих їй злочинів.

СБУ наголошує, що ще до повідомлення про підозру Савченко неодноразово публічно заявляла, що надаватиме показання слідству про всі обставини кримінального провадження виключно з використанням поліграфу. Савченко була заздалегідь повідомлена про факт, місце і час проведення психологічної експертизи з використанням поліграфу та у встановленому законом порядку отримала наявні у слідства докази, якими обґрунтовується її підозра. Натомість підозрювана у присутності експертів відмовилась брати участь у дослідженні, висунувши нові вимоги – надати їй спочатку для ознайомлення всі наявні у слідства матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій.

Служба констатує, що підозрювана Савченко свідомо відмовилася від проведення психологічної експертизи з використанням поліграфа. Ствердження і вимога сторони захисту щодо надання їм всіх наявних у слідства матеріалів для підготовки до проведення експертизи не передбачена жодною статтею Кримінального процесуального кодексу України. Це є виключно спробою введення в оману українського суспільства і представників ЗМІ у нібито зацікавленості Савченко у встановленні істини в цій справі.

Підкреслимо, що проведення психологічної експертизи із використанням поліграфа передбачає конкретні відповіді досліджуваного у формі «так/ні» на поставленні експертом запитання, які сформовані виключно у межах та по суті оголошеної підозри, яка є розпорядженні захисту, самої підозрюваної та представників ЗМІ.

Прес-центр СБ України