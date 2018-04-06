Украинские депутаты сперли у белорусов Декрет №8, сохранив даже название

Один из участников экспертной группы по разработке Декрета №8 «О развитии цифровой экономики» Денис Алейников сообщил , что украинские законотворцы использовали опыт белорусов при подготовке проекта Закона «Про розвиток цифрової економіки».

Как пишет dev.by, по словам Алейникова, Декрет №8 «задал мощный всплеск движения на цифровизацию» во многих странах региона. И появление его «копии» на рассмотрении в Верховной Раде Украины подтверждает этот факт.

Правда, с авторами исходного текста никто из украинских законотворцев не связывался.

— Тексты законов не являются объектами авторского права, и поэтому здесь у меня нет вопросов, что заимствуют написанный нами текст, — объяснил dev.by Денис Алейников, старший партнёр юридической компании «Алейников и партнёры». — Есть гордость за нашу страну. Мы задаём тренд в технологическом праве, наши концепции интересны зарубежным законодателям.

Однако копирование без адаптации и без консультаций со специалистами, которые готовили текст Декрета, это не совсем правильно, считает юрист. Правильно, когда при этом законопроект адаптируется к реалиям конкретной страны, как, например, законопроект, внесённый в российскую Госдуму.