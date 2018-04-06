Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Проводилась ли какая-либо проверка пожарной безопасности в том здании, где вы работаете?

да
нет
затрудняюсь ответить
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Украинские депутаты сперли у белорусов Декрет №8, сохранив даже название

06.04.2018 01:46

 Один из участников экспертной группы по разработке Декрета №8 «О развитии цифровой экономики» Денис Алейников сообщил, что украинские законотворцы использовали опыт белорусов при подготовке проекта Закона «Про розвиток цифрової економіки».

 Как пишет  dev.by, по словам Алейникова, Декрет №8 «задал мощный всплеск движения на цифровизацию» во многих странах региона. И появление его «копии» на рассмотрении в Верховной Раде Украины подтверждает этот факт.

 

Правда, с авторами исходного текста никто из украинских законотворцев не связывался. 

— Тексты законов не являются объектами авторского права, и поэтому здесь у меня нет вопросов, что заимствуют написанный нами текст, — объяснил dev.by Денис Алейников, старший партнёр юридической компании «Алейников и партнёры». — Есть гордость за нашу страну. Мы задаём тренд в технологическом праве, наши концепции интересны зарубежным законодателям.

Однако копирование без адаптации и без консультаций со специалистами, которые готовили текст Декрета, это не совсем правильно, считает юрист. Правильно, когда при этом законопроект адаптируется к реалиям конкретной страны, как, например, законопроект, внесённый в российскую Госдуму.

— Украинцы практически полностью копируют большинство положений Декрета №8 без учёта связи текста с правовой системой своей страны. Например, украинские депутаты позаимствовали у нас даже термины, имеющие в Беларуси крайне специфическое значение, такие как «технологический уклад». Они также не учли что, у нас, например, деятельность операторов криптоплатформ и иных операторов, работающих с криптовалютами, осуществляется в Парке высоких технологий. Если у нас написано «резиденты ПВТ», то там просто «резиденты Украины». При этом никто не обратил внимание, что без учета иных специальных положений законодательства, имеющихся у нас, заимствованный у нас текст нежизнеспособен. У нас Декрет дополнялся многостраничным Положением о Парке высоких технологий предусматривающим специальные подходы к порядку осуществления такой деятельности. Украинские депутаты не учли этого, к сожалению, — подчёркивает Алейников.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...