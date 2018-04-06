Украинские депутаты сперли у белорусов Декрет №8, сохранив даже название

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Один из участников экспертной группы по разработке Декрета №8 «О развитии цифровой экономики» Денис Алейников сообщил, что украинские законотворцы использовали опыт белорусов при подготовке проекта Закона «Про розвиток цифрової економіки».
Как пишет dev.by, по словам Алейникова, Декрет №8 «задал мощный всплеск движения на цифровизацию» во многих странах региона. И появление его «копии» на рассмотрении в Верховной Раде Украины подтверждает этот факт.
Правда, с авторами исходного текста никто из украинских законотворцев не связывался.
— Тексты законов не являются объектами авторского права, и поэтому здесь у меня нет вопросов, что заимствуют написанный нами текст, — объяснил dev.by Денис Алейников, старший партнёр юридической компании «Алейников и партнёры». — Есть гордость за нашу страну. Мы задаём тренд в технологическом праве, наши концепции интересны зарубежным законодателям.
Однако копирование без адаптации и без консультаций со специалистами, которые готовили текст Декрета, это не совсем правильно, считает юрист. Правильно, когда при этом законопроект адаптируется к реалиям конкретной страны, как, например, законопроект, внесённый в российскую Госдуму.
— Украинцы практически полностью копируют большинство положений Декрета №8 без учёта связи текста с правовой системой своей страны. Например, украинские депутаты позаимствовали у нас даже термины, имеющие в Беларуси крайне специфическое значение, такие как «технологический уклад». Они также не учли что, у нас, например, деятельность операторов криптоплатформ и иных операторов, работающих с криптовалютами, осуществляется в Парке высоких технологий. Если у нас написано «резиденты ПВТ», то там просто «резиденты Украины». При этом никто не обратил внимание, что без учета иных специальных положений законодательства, имеющихся у нас, заимствованный у нас текст нежизнеспособен. У нас Декрет дополнялся многостраничным Положением о Парке высоких технологий предусматривающим специальные подходы к порядку осуществления такой деятельности. Украинские депутаты не учли этого, к сожалению, — подчёркивает Алейников.
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