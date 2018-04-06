Автономные солнечные электростанции - выгодная энергетическая независимость

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Автономное электроснабжение – это реальность, которая стала возможной благодаря использованию современных солнечных электростанций. Они аккумулируют и преобразуют восполнимую энергию, которая поступает с потоком света.
Современные автономные солнечные электростанции предназначены для снабжения электроэнергией отдельных объектов. Снабженные фотомодулями, инверторами и контроллерами системы будут работать самостоятельно и при правильном монтаже модулей бесперебойно поставлять электрическую энергию потребителю. Именно такой тип СЭС становится наиболее привлекательным для тех, кто желает сократить свои ежемесячные расходы на электроэнергию.
Такие объекты обладают рядом особенностей и достоинств. Среди таковых:
Использовать световую энергию активно начинают во многих странах мира. Климатические особенности Украины позволяют также использовать световой поток для преобразования в энергию и использования ее в собственных нуждах. Часто именно автономные СЭС становятся единственным источником получения тока, особенно в отдаленных районах.
Для обустройства автономной станции используется набор оборудования. Его окончательный состав и параметры объекта будут зависеть от местности и реальной потребности в энергии. Часто достаточно станции, которая будет давать до 30 кВт мощности, но в некоторых вариантах потребуется монтаж и более мощных установок. Все они будут состоять из определенных элементов:
Все элементы связаны между собой, работают как единое целое.
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