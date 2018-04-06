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Автономные солнечные электростанции - выгодная энергетическая независимость

06.04.2018 00:05

Автономное электроснабжение – это реальность, которая стала возможной благодаря использованию современных солнечных электростанций. Они аккумулируют и преобразуют восполнимую энергию, которая поступает с потоком света.

Современные автономные солнечные электростанции предназначены для снабжения электроэнергией отдельных объектов. Снабженные фотомодулями, инверторами и контроллерами системы будут работать самостоятельно и при правильном монтаже модулей бесперебойно поставлять электрическую энергию потребителю. Именно такой тип СЭС становится наиболее привлекательным для тех, кто желает сократить свои ежемесячные расходы на электроэнергию.

Особенности и преимущества автономной СЭС

Такие объекты обладают рядом особенностей и достоинств. Среди таковых:

  • Отсутствие необходимости подключаться к централизованной сети для приобретения энергии.
  • Возможность самостоятельно получать и контролировать расход энергоресурса.
  • Возможность установить солнечные модули как на крышу, так и на стены здания. Для больших объектов целесообразно рассмотреть возможность монтажа и около дома.
  • Возможность получать восполняемую энергию и не вредить окружающей среде и человечеству.
  • Длительный срок эксплуатации – некоторые виды модулей могут служить без потери мощности до 30 лет и не требовать периодической замены или ремонта.
  • Бесшумность функционирования – ни одна установка не будет издавать шум.
  • Бесплатный энергетический ресурс.

Использовать световую энергию активно начинают во многих странах мира. Климатические особенности Украины позволяют также использовать световой поток для преобразования в энергию и использования ее в собственных нуждах. Часто именно автономные СЭС становятся единственным источником получения тока, особенно в отдаленных районах.

Схема СЭС

Для обустройства автономной станции используется набор оборудования. Его окончательный состав и параметры объекта будут зависеть от местности и реальной потребности в энергии. Часто достаточно станции, которая будет давать до 30 кВт мощности, но в некоторых вариантах потребуется монтаж и более мощных установок. Все они будут состоять из определенных элементов:

  • Фотопанели для ловли светового потока.
  • Накопительные аккумуляторы.
  • Инверторы, которые преобразуют ток.
  • Контроллеры заряда, которые способствуют накоплению энергии в аккумуляторах.

Все элементы связаны между собой, работают как единое целое.

 

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