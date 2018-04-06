Автономные солнечные электростанции - выгодная энергетическая независимость

Автономное электроснабжение – это реальность, которая стала возможной благодаря использованию современных солнечных электростанций. Они аккумулируют и преобразуют восполнимую энергию, которая поступает с потоком света.

Современные автономные солнечные электростанции предназначены для снабжения электроэнергией отдельных объектов. Снабженные фотомодулями, инверторами и контроллерами системы будут работать самостоятельно и при правильном монтаже модулей бесперебойно поставлять электрическую энергию потребителю. Именно такой тип СЭС становится наиболее привлекательным для тех, кто желает сократить свои ежемесячные расходы на электроэнергию.

Особенности и преимущества автономной СЭС

Такие объекты обладают рядом особенностей и достоинств. Среди таковых:

Отсутствие необходимости подключаться к централизованной сети для приобретения энергии.

Возможность самостоятельно получать и контролировать расход энергоресурса.

Возможность установить солнечные модули как на крышу, так и на стены здания. Для больших объектов целесообразно рассмотреть возможность монтажа и около дома.

Возможность получать восполняемую энергию и не вредить окружающей среде и человечеству.

Длительный срок эксплуатации – некоторые виды модулей могут служить без потери мощности до 30 лет и не требовать периодической замены или ремонта.

Бесшумность функционирования – ни одна установка не будет издавать шум.

Бесплатный энергетический ресурс.

Использовать световую энергию активно начинают во многих странах мира. Климатические особенности Украины позволяют также использовать световой поток для преобразования в энергию и использования ее в собственных нуждах. Часто именно автономные СЭС становятся единственным источником получения тока, особенно в отдаленных районах.

Схема СЭС

Для обустройства автономной станции используется набор оборудования. Его окончательный состав и параметры объекта будут зависеть от местности и реальной потребности в энергии. Часто достаточно станции, которая будет давать до 30 кВт мощности, но в некоторых вариантах потребуется монтаж и более мощных установок. Все они будут состоять из определенных элементов:

Фотопанели для ловли светового потока.

Накопительные аккумуляторы.

Инверторы, которые преобразуют ток.

Контроллеры заряда, которые способствуют накоплению энергии в аккумуляторах.

Все элементы связаны между собой, работают как единое целое.