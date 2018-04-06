Люстры в форме свеч в интерьере квартиры

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Изысканные и чарующие канделябры с огромным количеством свечей, в старину наполняли ярким светом аристократические дворцы, замки и дома богатых людей. Они придавали общей атмосфере романтическое волшебство, таинственность и очарование.
С тех пор прошло не одно столетие, восковые свечи как источник света остался в далеком прошлом, но люстры в форме свеч пользуются огромной популярностью в наше время.
Их непревзойденный, практически уникальный дизайн, сохранился и в наше время, рассказівает консультант интернет-магазина Lampsaz.ua. Правда электрические изделия обладают рядом преимуществ, в сравнении со своими дальними предками: они не оставляют после себе копоти, с них не капает и не застывает парафин, а самое главное они полностью пожаробезопасные.
Изысканно, оригинально и презентабельно смотрятся люстры свечи, которые заполняются имитацией трепещущего от воздуха огня. Подобный эффект способы создавать специальные лампочки, форма которых сильно похожа на пламя. Люстра с мигающими лампочками наделена королевским шармом.
Люстры в форме свечей обладают своими отличительными особенностями:
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