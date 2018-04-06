Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Проводилась ли какая-либо проверка пожарной безопасности в том здании, где вы работаете?

да
нет
затрудняюсь ответить
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Люстры в форме свеч в интерьере квартиры

05.04.2018 17:07

Изысканные и чарующие канделябры с огромным количеством свечей, в старину наполняли ярким светом аристократические дворцы, замки и дома богатых людей. Они придавали общей атмосфере романтическое волшебство, таинственность и очарование.

 С тех пор прошло не одно столетие, восковые свечи как источник света остался в далеком прошлом, но люстры в форме свеч пользуются огромной популярностью в наше время. 

люстры свечи

Их непревзойденный, практически уникальный дизайн, сохранился и в наше время, рассказівает консультант  интернет-магазина Lampsaz.ua. Правда электрические изделия обладают рядом преимуществ, в сравнении со своими дальними предками: они не оставляют после себе копоти, с них не капает и не застывает парафин, а самое главное они полностью пожаробезопасные.

Современные люстры свечи и их отличительные особенности

Изысканно, оригинально и презентабельно смотрятся люстры свечи, которые заполняются имитацией трепещущего от воздуха огня. Подобный эффект способы создавать специальные лампочки, форма которых сильно похожа на пламя. Люстра с мигающими лампочками наделена королевским шармом.

Люстры в форме свечей обладают своими отличительными особенностями:

  • могут иметь неограниченное количество лампочек в виде свечи;
  • световой поток от ламп направляется вверх и рассеивается по всему помещению;
  • в большинстве случаев, корпус данного изделия изготавливается из металла;
  • в оформлении конструкции обязательно присутствуют кованые элементы;
  • могут декорироваться изысканными подвесками из хрусталя или стекла, позолоченным каркасом;
  • патрон – утонченная деталь конструкции, является видимой частью основания каждой лампочки.

Какие разновидности люстр свечей предлагают современные производители?

  1. Сочетание старинного канделябра с современными электрическими лампочками.
  2. Подвесы, которые оснащены светодиодами. Они отличаются энергоэффективностью, длительным сроком службы и безопасностью в использовании.
  3. Потолочные светильники, которые сочетают в себе старинные обычные свечи и галогенные лампочки.
  4. Традиционные подвесные канделябры, которые укомплектованы свечами из воска.
  5. Массивные и помпезные люстры. Они идеально подойдут под классический интерьер помещения.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...