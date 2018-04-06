Столешницы из натурального камня: как сделать правильный выбор в пользу того или иного материала

Качественная столешница из натурального камня всегда привлекала внимание окружающих. Ведь именно такие натуральные покрытия могут похвастаться изысканностью, прочностью и долговечностью на века.

Специалисты компании Bevers Marmyr рассказывают о натуральных материалах, из которых сегодня изготавливают столешницы. ,атакже о том как сделать правильный выбор в пользу того или иного материала.

Столешница из натурального камня Фото: beversmarmyr.com/izdeliya/proektirovanie-i-izgotovlenie-mramornyh-stoleshnits

Преимущественные особенности и недостатки столешниц из натурального камня

Исходя из общих характеристик, стоит выделить основные достоинства:

повышенная термоустойчивость, за счет чего можно смело размещать поверхность к плите;

долговечная износоустойчивость – при правильном уходе такие поверхности могут послужит до 100 лет и более;

легко реставрируются. Любые царапины можно устранить своими руками при помощи полировки.

Недостатки:

высокая цена;

поверхность из натурального камня всегда холодная.

Какие используются камни для столешниц?

В основном компании используют:

гранит;

мрамор;

оникс.

Особенности столешницы из гранита

Гранит – поверхность этого благородного камня отличается замысловатыми рисунками и вкраплениями разного вида. Кстати, от сложности рисунка на камне зависит конечная цена материала.

Чем отличается этот камень от других? Особенности гранита:

прочный;

обладает зеркальным блеском;

большое разнообразие цветов. Оригинально смотрятся столешницы из черного гранита;

не боится воду, а также концентрат химии, горячее;

на такой поверхности можно резать без доски;

из гранита получаются идеально-гладкие поверхности с нестандартной кромкой;

гранитная поверхность стильно смотрится со стенами из кирпича.

Особенность мраморных столешниц

Достойные стороны камня:

устойчивый материал к царапинам;

легко полируется;

светлый мрамор превосходно сочетается с кухонной гарнитурой из белого цвета;

органично смотрится в интерьере «ретро» или «современный модерн».

Недостатки:

пористая структура. Это значит, что поверхность впитывает красящую жидкость. Поэтому, например, опрокину вино или кофе, необходимо сразу же все протирать.

Сфера использования мраморных поверхностей (столешниц)

Основные сферы использования:

на кухне;

для отделки зоны фартука;

для обеденного стола;

из этого камня изготавливают столешницы для украшения барной стойки.

Более того, из любого натурального камня можно по индивидуальным эскизам и размерам, можно оформить свой стол или столешницу. Тем более что сегодня на рынке предостаточно предложений.