Столешницы из натурального камня: как сделать правильный выбор в пользу того или иного материала

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Качественная столешница из натурального камня всегда привлекала внимание окружающих. Ведь именно такие натуральные покрытия могут похвастаться изысканностью, прочностью и долговечностью на века.
Специалисты компании Bevers Marmyr рассказывают о натуральных материалах, из которых сегодня изготавливают столешницы. ,атакже о том как сделать правильный выбор в пользу того или иного материала.
Столешница из натурального камня Фото: beversmarmyr.com/izdeliya/proektirovanie-i-izgotovlenie-mramornyh-stoleshnits
Исходя из общих характеристик, стоит выделить основные достоинства:
повышенная термоустойчивость, за счет чего можно смело размещать поверхность к плите;
долговечная износоустойчивость – при правильном уходе такие поверхности могут послужит до 100 лет и более;
легко реставрируются. Любые царапины можно устранить своими руками при помощи полировки.
Недостатки:
высокая цена;
поверхность из натурального камня всегда холодная.
Какие используются камни для столешниц?
В основном компании используют:
гранит;
мрамор;
оникс.
Гранит – поверхность этого благородного камня отличается замысловатыми рисунками и вкраплениями разного вида. Кстати, от сложности рисунка на камне зависит конечная цена материала.
Чем отличается этот камень от других? Особенности гранита:
прочный;
обладает зеркальным блеском;
большое разнообразие цветов. Оригинально смотрятся столешницы из черного гранита;
не боится воду, а также концентрат химии, горячее;
на такой поверхности можно резать без доски;
из гранита получаются идеально-гладкие поверхности с нестандартной кромкой;
гранитная поверхность стильно смотрится со стенами из кирпича.
Достойные стороны камня:
устойчивый материал к царапинам;
легко полируется;
светлый мрамор превосходно сочетается с кухонной гарнитурой из белого цвета;
органично смотрится в интерьере «ретро» или «современный модерн».
Недостатки:
пористая структура. Это значит, что поверхность впитывает красящую жидкость. Поэтому, например, опрокину вино или кофе, необходимо сразу же все протирать.
Основные сферы использования:
на кухне;
для отделки зоны фартука;
для обеденного стола;
из этого камня изготавливают столешницы для украшения барной стойки.
Более того, из любого натурального камня можно по индивидуальным эскизам и размерам, можно оформить свой стол или столешницу. Тем более что сегодня на рынке предостаточно предложений.
В 2018 году весенний призыв на срочную службу в Украине стартовал 1 апреля. В День смеха не до шуток было 563 парням из Киева и их семьям: в армии любой страны срочная служба...