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Столешницы из натурального камня: как сделать правильный выбор в пользу того или иного материала

06.04.2018 02:17

Качественная столешница из натурального камня всегда привлекала внимание окружающих. Ведь именно такие натуральные покрытия могут похвастаться изысканностью, прочностью и долговечностью на века.

Специалисты компании Bevers Marmyr рассказывают о натуральных материалах, из которых сегодня изготавливают столешницы. ,атакже о том как сделать правильный выбор в пользу того или иного материала.

Столешница из натурального камня Фото: beversmarmyr.com/izdeliya/proektirovanie-i-izgotovlenie-mramornyh-stoleshnits

Преимущественные особенности и недостатки столешниц из натурального камня

Исходя из общих характеристик, стоит выделить основные достоинства:

  • повышенная термоустойчивость, за счет чего можно смело размещать поверхность к плите;

  • долговечная износоустойчивость – при правильном уходе такие поверхности могут послужит до 100 лет и более;

  • легко реставрируются. Любые царапины можно устранить своими руками при помощи полировки.

Недостатки:

  • высокая цена;

  • поверхность из натурального камня всегда холодная.

Какие используются камни для столешниц?

В основном компании используют:

  • гранит;

  • мрамор;

  • оникс.

Особенности столешницы из гранита

Гранит – поверхность этого благородного камня отличается замысловатыми рисунками и вкраплениями разного вида. Кстати, от сложности рисунка на камне зависит конечная цена материала.

Чем отличается этот камень от других? Особенности гранита:

  • прочный;

  • обладает зеркальным блеском;

  • большое разнообразие цветов. Оригинально смотрятся столешницы из черного гранита;

  • не боится воду, а также концентрат химии, горячее;

  • на такой поверхности можно резать без доски;

  • из гранита получаются идеально-гладкие поверхности с нестандартной кромкой;

  • гранитная поверхность стильно смотрится со стенами из кирпича.

Особенность мраморных столешниц

Достойные стороны камня:

  • устойчивый материал к царапинам;

  • легко полируется;

  • светлый мрамор превосходно сочетается с кухонной гарнитурой из белого цвета;

  • органично смотрится в интерьере «ретро» или «современный модерн».

Недостатки:

  • пористая структура. Это значит, что поверхность впитывает красящую жидкость. Поэтому, например, опрокину вино или кофе, необходимо сразу же все протирать.

Сфера использования мраморных поверхностей (столешниц)

Основные сферы использования:

  • на кухне;

  • для отделки зоны фартука;

  • для обеденного стола;

  • из этого камня изготавливают столешницы для украшения барной стойки.

Более того, из любого натурального камня можно по индивидуальным эскизам и размерам, можно оформить свой стол или столешницу. Тем более что сегодня на рынке предостаточно предложений. 

 

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