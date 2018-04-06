У Києві поліція затримала зловмисників, які за годину обікрали три квартири

У чоловіків вилучили викрадені речі, відмички та пістолет. За даним фактом розпочато кримінальні провадження.

Під час проведення профілактичної операції «Мігрант» працівники оперативно-пошукового відділу карного розшуку на проспекті Леся Курбаса помітили чотирьох підозрілих чоловіків. Вони припаркувалися неподалік від житлового будинку та зайшли у під’їзд. А невдовзі вийшли звідти та почали складати речі у салон. Правоохоронці вирішили їх зупинити та дізнатися походження цього майна.

Під час перевірки під’їзду працівники карного розшуку виявили незачиненими три квартири. Згодом їх власники підтвердили факти крадіжок із помешкань та впізнали у вилученому із авто свої речі.

Начальник Святошинського управління поліції Володимир Ткаченко розповів, що на місце події прибула слідчо-оперативна група, яка опитала потерпілих і можливих свідків, вилучила речові докази та задокументувала правопорушення.

Встановлено, що зловмисники проникали до квартир, підбираючи ключі.

«У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України чоловіків затримали та доставили до територіального управління поліції. Вони – громадяни іншої держави, 1980, 1971, 1988 та 1979 років народження. Крім того, при поверхневому огляду одного з них ми вилучили пістолет, який направили на експертне дослідження», - зазначив Володимир Ткаченко.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) та за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва Наталія Коломійчук