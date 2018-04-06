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10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

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Як вберегти житло від злодіїв у святкові дні

06.04.2018 07:28

Незабаром ми святкуватимемо одне з найбільших християнських свят – Великдень. У ці дні чимало людей залишають без нагляду свої домівки. За цим стежать домушники і, як правило, кількість квартирних крадіжок зростає.

 Аби ваш дім був неприступним для злодіїв, потрібно засвоїти декілька простих та важливих правил:

  • пам’ятайте, перш ніж проникнути до оселі, злодії часто проводять своєрідну “розвідку”, аби переконатися, що в у квартирі нікого немає. Тому будьте пильними і не розповідайте про свої статки незнайомцям, поїздки з дому довготривалі чи короткострокові;
  • ніколи не повідомляйте в соціальних мережах про свій від’їзд;
  • товаришуйте з сусідами, які б на час вашої відсутності приглянули б за домівкою;
  • перед від’їздом добре зачиніть всі двері, вікна та балкони; ні в якому разі не залишайте ключі під килимком чи в іншому місці, не залишайте цінні речі на видному місці, або в добре відомих для крадія місцях під матрацом, в подушках, в сервантах, за картинами, в скриньках.
  • від’їжджаючи, залишіть ввімкнутим світло в дальній кімнаті, щоб завжди, навіть в час вашої відсутності, був «ефект присутності».
  • при можливості встановіть сигналізацію на відкриття дверей, руху, розбиття скла, чи такі, що реагуватиме на світло та звук. А також – ґрати на вікнах. Особливо, якщо живете на першому чи другому поверсі.
  • якщо ви виявили сліди крадіжки у своїй квартирі, нічого не торкайтеся – одразу ж телефонуйте до поліції на спецлінію «102».
Відділ комунікації поліції Київської області

 

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