Як вберегти житло від злодіїв у святкові дні

06.04.2018 07:28

Незабаром ми святкуватимемо одне з найбільших християнських свят – Великдень. У ці дні чимало людей залишають без нагляду свої домівки. За цим стежать домушники і, як правило, кількість квартирних крадіжок зростає.