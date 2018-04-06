На Луганщині поліцейські викрили «наркоаграрія»

Слідчі Слідчого управління ГУНП в Луганській області спільно з оперативниками Управління протидії наркозлочинності ГУНП та співробітниками Лисичанського відділу поліції викрили 35-річного чоловіка, який вирощував марихуану.

Вчора, в ході проведення санкціонованого обшуку квартири, де мешкає 35-річний сєвєродончанин, поліцейські виявили та вилучили 100 гр. висушеної та подрібненої марихуани, а у підвальному приміщенні - міні-лабораторію з вирощування марихуани. Система вентиляції, спеціалізовані лампи, автоматизована система поливу – все це чоловік зробив власноруч для вирощування нарковмісних рослин. З «наркотеплиці» вилучено 19 культивованих кущів коноплі.

Вилучене направлено до НДЕКЦ. Даний факт внесений до ЄРДР та кваліфікований за ч. 1 ст. 309 КК України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту».

Відділ комунікації поліції Луганської області