Правоохоронці нагадують про заборону вилову риби у нерестовий період

Варто відмітити, що відповідно до положень Правил любительського та спортивного рибальства в зазначений період існує перелік місць, відкритих для любительського рибальства. Зокрема дозволено ловити однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега. При цьому за один раз рибак-любитель може виловити не більше 3 кілограмів риби.

На порушників, які будуть рибалити в заборонений час та в заборонених місцях чекає відповідальність відповідно до частини 3 статті 85 (Порушення правил використання об'єктів тваринного світу) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає попередження або накладення штрафу на громадян від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, та статті 249 (Незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді накладення штрафу обмеження або позбавленням волі з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.

Шановні громадяни, перед тим як вирушити на рибалку, з’ясуйте чи у дозволені час та місце ловлі ви хочете рибачити, чи дозволені снасті берете з собою і чи ваші дії не завдадуть шкоди природному середовищу.

Сектор комунікації поліції Черкаської області