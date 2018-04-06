Правоохоронці нагадують про заборону вилову риби у нерестовий період

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Вилов риби заборонений у період з 1 квітня по 10 червня.
Варто відмітити, що відповідно до положень Правил любительського та спортивного рибальства в зазначений період існує перелік місць, відкритих для любительського рибальства. Зокрема дозволено ловити однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега. При цьому за один раз рибак-любитель може виловити не більше 3 кілограмів риби.
На порушників, які будуть рибалити в заборонений час та в заборонених місцях чекає відповідальність відповідно до частини 3 статті 85 (Порушення правил використання об'єктів тваринного світу) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає попередження або накладення штрафу на громадян від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, та статті 249 (Незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді накладення штрафу обмеження або позбавленням волі з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.
Шановні громадяни, перед тим як вирушити на рибалку, з’ясуйте чи у дозволені час та місце ловлі ви хочете рибачити, чи дозволені снасті берете з собою і чи ваші дії не завдадуть шкоди природному середовищу.
Сектор комунікації поліції Черкаської області
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