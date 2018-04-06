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У Києві затримали на хабарі посадовця Укртрансбезпеки (фото)

06.04.2018 09:05

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою у взаємодії з управлінням запобігання корупції Мінінфраструктури блокували системний механізм вимагання грошей чиновником Департаменту адміністративних послуг Державної служби з безпеки на транспорті.

Правоохоронці встановили, що посадовець Укртрансбезпеки вимагав від підприємця тридцять вісім тисяч доларів США за видачу дозволів на міжнародні вантажні перевезення, мотивуючи це «дефіцитом» відповідних бланків.

хабар

За кожний оформлений документ чиновник отримував від ста до п’ятисот доларів США при офіційній вартості бланку у сорок дев’ять гривень.

хабар

Оперативники спецслужби затримали зловмисника в одному із столичних розважальних закладів під час отримання чергової частини хабара в розмірі 4,6 тисячі американських доларів.

хабар

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

 

Прес-центр СБ України

 

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