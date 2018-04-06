Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Проводилась ли какая-либо проверка пожарной безопасности в том здании, где вы работаете?

да
нет
затрудняюсь ответить
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Раскрыта схема многомиллионных хищений средств исправительными колониями

06.04.2018 09:15

Генеральная прокуратура Украины раскрыла схему многомиллионного хищения средств администрациями исправительных колоний Одесской и Львовской областей. 

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

ГПУ раскрыла схему многомиллионного хищения средств исправительными колониями

"Генеральной прокуратурой Украины во время выполнения конституционной функции надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным делам раскрыто коррупционную схему растраты миллионов гривен государственных средств. Так, по результатам проведенных проверок соблюдения требований законов при поставке тепловой энергии в отдельных учреждений исполнения наказаний, выявлен ряд уголовно наказуемых деяний", - говорится в сообщении.

В частности, установлено, что служебные лица одного из учреждений исполнения наказаний Одесской области заключили договора о закупке тепловой энергии за государственные средства. В дальнейшем должностные лица указанного учреждения по предварительному сговору с компанией-поставщиком систематически вносили в акты приема-передачи заведомо ложные сведения о завышенных объемах поставленной тепловой энергии, в результате чего государственному учреждению нанесен ущерб на сумму более 5 млн грн.

Аналогичные нарушения требований законодательства выявлены Генеральной прокуратурой Украины при поставке тепловой энергии в учреждения исполнения наказаний Львовской области, где сумма ущерба составила более 2 млн грн.

По указанным фактам возбуждено уголовное производство по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; служебный подлог).

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...