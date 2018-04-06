Бог дал? На Прикарпатье люди обвинили священника в присвоении 4 млн. грн.

За один день семья священнослужителя купила сразу две квартиры в Ивано-Франковске.

На Прикарпатье крестьяне обвиняют в мошенничестве священника. Подозревают, что настоятель обокрал приход – присвоил более четырех миллионов гривен. О большом состоянии 34-летнего отца свидетельствует декларация его жены-госслужащей. За один день семья приобрела сразу две квартиры в Киеве. Однако подозрение в совершении преступления полиция отцу до сих пор не объявила.

Храм Преображения Господня в селе Новица. Здесь уже полгода кипят страсти вокруг его бывшего настоятеля. 34-летнего отца Любомира прихожане подозревают в краже церковного имущества. Что не все в порядке, заметили во время ремонта храма.

"Каждое окно стоит 17 000 гривен. Дешевый профиль, без замков, без петель, без ничего. Стоимость такого окна условно 5-7 тысяч гривен", – рассказывает житель Новицы Василий Романов.

Люди подозревают, что в документации священник завысил стоимость работ и материалов, а разницу присвоил.

Если верить финансовому отчету бывшего настоятеля, эти иконы в храме стоят по три тысячи гривен. И крестьяне выяснили – стоимость, которую во время богослужения назвал священник, вдвое завышена. В Луцке на рынке образы продают чуть больше 1100 гривен.

По требованию прихожан в церкви в конце концов провели ревизию.

"Он говорит – да, я украл. 4 миллиона. Но я такой, я не могу измениться", – рассказывает житель Новица Василий Романов.

С тех пор отца Любомира и его семью в селе не видели. Прихожане немедленно написали заявление в полицию. И говорят – их обращение зарегистрировали не сразу, а через суд.

"Когда обратились с адвокатским запросом, который до сегодняшнего дня не рассмотрен, мы поняли, что жалоба лежит без движения. Суд удовлетворил нашу жалобу. Они вынуждены были внести сведения в Единый реестр и начать досудебное расследование", – говорит адвокат Владимир Вороняк.

В полиции уверяют: уголовное производство начали аж по трем статьям – самоуправство, подделка документов и присвоение средств. Подозрение, правда, до сих пор никому не объявили. Почему медлили – отрицают.

На Любомира Надорожного – того самого отца – мы наткнулись в одном из Ивано-Франковских супермаркетов. Теперь он работает здесь охранником.

"Я даже не знаю, откуда это люди выдумали. Я попал в больницу. Они неправомерно провели ревизию. Они написали, что хотели", – утверждает бывший настоятель Храма Преображения Господня Любомир Надорожный.

"Сегодня" нашла декларацию о доходах жены отца Любомира. За один день семья сельского священника купила две квартиры в Ивано-Франковске, потратив более восьмисот тысяч гривен. А чуть раньше – автомобиль более чем за полмиллиона. Впрочем, говорить об этом отец отказывается.

"Я не могу вам рассказывать. Это мое личное", – заявил он.

На время досудебного расследования его отстранили от богослужений. Высшие церковные руководители эту ситуацию пока не комментируют. И полицейские не говорят, сколько досудебное расследование будет продолжаться. // Сегодня