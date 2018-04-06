Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Проводилась ли какая-либо проверка пожарной безопасности в том здании, где вы работаете?

да
нет
затрудняюсь ответить
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

На хабарі затримали керівників комунального підприємства Львівської міськради

06.04.2018 09:35

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі керівника одного з комунальних підприємств Львівської міськради та його заступника.

Правоохоронці встановили, що посадовці вимагали від підприємця десять тисяч гривень за здачу в оренду комунального приміщення для проведення культурно-масового заходу без укладання договору. Зловмисники планували привласнити отримані гроші, замість їх перерахування до міського бюджету.

хабар

Оперативники спецслужби затримали посадовців на робочому місці під час одержання усієї суми неправомірної вигоди.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Викриття зловмисників проводилось спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

 

Прес-центр СБ України

 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...