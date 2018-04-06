На хабарі затримали керівників комунального підприємства Львівської міськради

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі керівника одного з комунальних підприємств Львівської міськради та його заступника.

Правоохоронці встановили, що посадовці вимагали від підприємця десять тисяч гривень за здачу в оренду комунального приміщення для проведення культурно-масового заходу без укладання договору. Зловмисники планували привласнити отримані гроші, замість їх перерахування до міського бюджету.

Оперативники спецслужби затримали посадовців на робочому місці під час одержання усієї суми неправомірної вигоди.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Викриття зловмисників проводилось спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Прес-центр СБ України