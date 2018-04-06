Полиции сдался командир минометного расчета боевиков, который занимался... хозяйственными делами

Мужчина вступил в ряды террористов в 2015 году, разочаровался в идеях боевиков, после чего добровольно сдался украинским правоохранителям

В Бахмуте Донецкой области полицейским сдался 23-летний житель Славянска, который был командиром расчета боевиков. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В полиции рассказали, что мужчина вступил в ряды террористов в 2015 году, оставив в Славянске жену с годовалым ребенком. Наемник поехал в Енакиево, где его назначили на должность командира минометного расчета. По словам боевика, он занимался в военной части ремонтом электрики, хозяйственными делами.

Уже через полгода новобранец якобы разочаровался в идеях "ДНР", сообщает пресс-служба, поэтому искал пути возвращения на подконтрольную Украине территорию, и в конце марта вышел к полицейским Бахмута.

По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

В полиции напомнили, что согласно закону, освобождаются от уголовной ответственности боевики в случае добровольной сдачи правоохранителям.

Только после того, как пройдет тщательная проверка и материалы дела будут направлены в суд, мужчина может быть освобожден от уголовной ответственности. // liga.net