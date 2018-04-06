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Британская разведка считает Шиханы в Саратовской области РФ местом изготовления «Новичка»

06.04.2018 09:55

 Британская разведка считает, что нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей, было изготовлено на российской военной исследовательской базе в городе Шиханы в Саратовской области.

Об этом пишет The Times.

Reuters

Британская разведка провела брифинг для представителей стран-союзников, чтобы убедить лидеров в том, что за попыткой убийства стоит Москва, а "Новичок" изготовили в Саратовской области. По результатам этого брифинга страны решили выслать более 150 российских дипломатов.

По данным британской разведки, на объекте в Шиханах в последнее десятилетие проводились испытания с целью определить, эффективен ли "Новичок" для совершения убийства за границей.

Как утверждает The Times, запасы, обнаруженные в Шиханах, были намного меньшими, чем те, что могли быть использованы в качестве оружия на поле боя, а это в свою очередь якобы подразумевает их применение для точечных атак.

"Разведка Британии четко указала на Россию и Шиханы. Без сомнения, что россияне заметают следы, пока мы говорим", - сказал бывший военный и эксперт по химическому оружию Хэмиш де Бреттон-Гордон.

По его словам, ничто не указывает на то, что "Новичок" мог быть изготовлен где-либо в бывшем СССР. // 112.ua

 

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