Запорожский суд посадил педофила на 10 лет

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В Запорожской области суд приговорил жителя Ореховского района к 10 годам тюрьмы за попытку вступить в половую связь с малолетним ребенком.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, обвиняемый свою вину в суде не признал, а следователи уточняли, что мужчина не смог вступить в половую связь с ребенком по причине, от него не зависящей.
"Вопреки воле потерпевшей пытался вступить с малолетним ребенком в половую связь, однако не смог завершить свои преступные действия по причинам, не зависящим от его воли", – говорится в сообщении, не уточняя, какие именно это были причины.
Рассмотрев доводы защиты и обвинения, 2 апреля суд признал доводы следствия обоснованными и приговорил мужчину к тюремному заключению сроком на десять лет. // Сегодня
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