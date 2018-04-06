В Харькове будут судить девицу, которая ударила топором продавщицу

Молодая женщина, которая в январе этого года с кухонным топором напала на продавщицу овощного магазина, предстанет перед судом. Харьковская местная прокуратура № 5 утвердила и направила в Коминтерновский районный суд акт, в котором 26-летняя харьковчанка обвиняется в разбойном нападении и покушении на убийство (часть 3 статьи 187, часть 2 статьи 15, пункт 6 части 2 статьи 115 УК Украины).

По информации пресс-службы прокуратуры, женщина решила таким способом улучшить свое тяжелое материальное положение, поэтому пошла разгуливать по улицам города с топором. Увидев небольшой продуктовый магазин, она зашла в него, отвлекла продавщицу и нанесла ей удары топором по голове.

К счастью, продавщица смогла дать отпор злоумышленнице и даже выхватила из ее рук орудие нападения. По горячим следам женщину задержали сотрудники охранной фирмы, которых вызвала пострадавшая.

"На стадии досудебного расследования подозреваемая частично признала свою вину, сообщив, что она действительно хотела ограбить магазин, а вот покушение на убийство полностью отрицала", – уточняют в прокуратуре.

Сейчас злоумышленница находится под стражей. За содеянное ей грозит срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. // Сегодня