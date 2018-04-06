Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Проводилась ли какая-либо проверка пожарной безопасности в том здании, где вы работаете?

да
нет
затрудняюсь ответить
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Харькове будут судить девицу, которая ударила топором продавщицу

06.04.2018 10:42

26-летняя харьковчанка хотела улучшить свое материальное положение

Молодая женщина, которая в январе этого года с кухонным топором напала на продавщицу овощного магазина, предстанет перед судом. Харьковская местная прокуратура № 5 утвердила и направила в Коминтерновский районный суд акт, в котором 26-летняя харьковчанка обвиняется в разбойном нападении и покушении на убийство (часть 3 статьи 187, часть 2 статьи 15, пункт 6 части 2 статьи 115 УК Украины).

топорик

По информации пресс-службы прокуратуры, женщина решила таким способом улучшить свое тяжелое материальное положение, поэтому пошла разгуливать по улицам города с топором. Увидев небольшой продуктовый магазин, она зашла в него, отвлекла продавщицу и нанесла ей удары топором по голове.

К счастью, продавщица смогла дать отпор злоумышленнице и даже выхватила из ее рук орудие нападения. По горячим следам женщину задержали сотрудники охранной фирмы, которых вызвала пострадавшая.

"На стадии досудебного расследования подозреваемая частично признала свою вину, сообщив, что она действительно хотела ограбить магазин, а вот покушение на убийство полностью отрицала", – уточняют в прокуратуре.

Сейчас злоумышленница находится под стражей. За содеянное ей грозит срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. // Сегодня

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...