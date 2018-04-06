Пьяные российские «спортсмены» напали на немецких туристов с криками: «Мани, доллар, айфон!»

Российская Фемида назначила юным грабителям, которых интересовали "доллары и айфоны", наказание в виде лишения свободы на срок от 2,5 до 4 лет условно. В период испытательного срока осужденные обязаны регулярно являться на регистрацию. Им также запрещено посещать бары, кафе, клубы, рестораны, дискотеки и другие развлекательные заведения, сообщает официальный сайт республиканского управления СК РФ.

Как следует из материалов уголовного дела, в начале июня 2017 года в Бурятию на фургоне марки Mercedes-Benz приехали двое пенсионеров-туристов из Германии. В течение месяца иностранцы съездили на Байкал, в соседние регионы, а затем вернулись в Улан-Удэ, чтобы поучаствовать в национальном спортивном празднике. Как следует из материалов уголовного дела, в начале июня 2017 года в Бурятию на фургоне марки Mercedes-Benz приехали двое пенсионеров-туристов из Германии. В течение месяца иностранцы съездили на Байкал, в соседние регионы, а затем вернулись в Улан-Удэ, чтобы поучаствовать в национальном спортивном празднике.

30 июня иностранцы припарковали свой автомобиль возле ипподрома, чтобы на следующий день посмотреть конные состязания. Вечером туристы легли спать. В это же время на ипподроме в бытовых жилых помещениях уже собралась группа наездников и их помощников в возрасте от 16 до 19 лет, которые решили отметить наступающий праздник и устроили пьянку.

В следственном ведомстве уточнили, что алкоголь распивали "трое молодых людей, которые подрабатывали на конюшнях, и двое их приятелей", приехавших на соревнования в качестве наездников.

Когда спиртное закончилось, собутыльники решили сходить в соседний магазин за очередной порцией. На обратном пути ночью пьяные молодые люди увидели припаркованный фургон с иностранными номерами и решили ограбить его владельцев. Они подбежали к машине, принялись ее раскачивать и наносить по кузову удары, пытаясь выманить находившихся внутри фургона европейцев наружу. При этом злоумышленники выкрикивали требования отдать им деньги и ценности: "Мани, мани, доллар, айфон!"

"Затем один из обвиняемых сорвал регистрационный знак с автомобиля и начал требовать деньги за его возврат. Однако пенсионеры не реагировали на провокации. Тогда молодые люди выломали заднюю дверь фургона, за ногу вытащили на улицу одного из иностранцев, побили его и сняли с руки потерпевшего часы", - говорится в пресс-релизе.

Второй иностранец, находившийся в фургоне, "опасаясь за свою жизнь и здоровье, выкинул наружу портмоне, в котором находилась крупная сумма денег в иностранной и национальной валюте". Грабители подобрали кошелек, после чего один из них забрался внутрь автомобиля, где нанес несколько ударов локтем по лицу и телу пенсионера, а затем похитил фотоаппарат Canon D6 с объективом и вспышкой общей стоимостью 240 тысяч рублей.

Молодые люди палкой разбили стекло в кабине, откуда похитили дорогие очки. Затем нападавшие скрылись с места происшествия, увидев приближение полицейского патруля.

Суммарный ущерб от действий преступников превысил 288 тысяч рублей. Кроме того, автомобилю был причинен ущерб почти на 10 тысяч рублей.

На следующий день участники дерзкого ограбления успешно выступили на скачках и завоевали призовые места. "Но сразу после соревнований все участники нападения на иностранцев благодаря тактически грамотным и своевременным мероприятиям, организованным следователями и сотрудниками полиции, были задержаны", - отметили в СК РФ.

У задержанных было изъято "практически все похищенное имущество, которое сразу после его осмотра возвращено потерпевшим".

В отношении молодых людей сначала возбудили уголовное дело по статье "Разбой", но в итоге переквалифицировали обвинение на п. "а, в, г, д" ч. 2 ст. 161 ("Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, в крупном размере"), ч. 1 ст. 167 ("Умышленное повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб") УК РФ.

Совершеннолетнему инициатору нападения инкриминировали ч. 4 ст. 150 ("Вовлечение несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления в составе группы лиц") УК РФ.

"Потерпевшие иностранцы после возмещения им ущерба и извинений со стороны молодых людей и их родителей попросили снисходительно отнестись к подсудимым в рамках уголовного процесса", - добавили в управлении СК РФ.

"Я тоже немец!"

Ранее пресса писала, что в ограблении иностранцев участвовали трое призеров скачек Сурхарбана. Один из них приехал из Иволгинского района, а двое являются жителями Улан-Удэ.

Один из задержанных чуть ли не с гордостью сообщил следователям, что тоже является немцем, как и потерпевшие. Этот курьезный факт сообщало агентство Infpol.ru

В министерстве спорта Бурятии обещали наказать спортсменов-грабителей. "Мы отправили запрос в Следственный комитет, чтобы выяснить, кто конкретно из участников соревнований напал на иностранцев. Ответа пока не было. Когда будет принято правовое решение, то участники данного инцидента будут дисквалифицированы и лишены своих призовых мест. Этот инцидент позорит честь всей республики", - сказали в пресс-службе Минспорта Бурятии на фоне разразившегося скандала.

Ситуацию прокомментировал и лидер российских буддистов хамбо-лама Дамба Аюшеев. Он вообще поставил под сомнение факт ограбления с участием детей и обвинил прессу в стремлении омрачить национальный праздник и нанести удар по "духовным скрепам".