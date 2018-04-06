Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 05.04.2018

До Чорноморського відділення поліції Овідіопольського відділу поліції надійшла заява 57-річного жителя Чорноморська про те, що на одній із вулиць міста з меморіальної дошки викрали бронзову вазу.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці викрили 33-річного місцевого жителя, який надав правдиві свідчення. Речові докази вилучені.

До Хаджибеївського відділення поліції Суворовського відділу поліції в м. Одеса надійшла заява від 46-річного представника одного із операторів зв’язку про те, що на території їх фірми викрали кілька метрів кабелю. В ході оперативно-розшукових заходів в скоєнні даного злочину викрито 32-річного одесита. Чоловік надав правдиві свідчення. Речові докази вилучені.

ВК ГУНП в Одеській області