На Чернігівщині в.о. голови однієї з РДА викрито на хабарі у 5 тисяч доларів

В.о. голови райдержадміністрації вимагав кошти за вирішення земельного питання. Крім того, упродовж 5 квітня було затримано зловмисників і у Запорізькій, і у Херсонській областях. Загальна сума одержаних затриманими коштів становила понад 160 тисяч гривень.

Неправомірну вигоду зловмисники вимагали за вирішення або сприяння у вирішенні земельних питань, видачу дозвільних документів та лобіювання бізнес-інтересів.

Так, у Чернігівській області працівники обласного управління захисту економіки Нацполіції, слідчі поліції області та військової прокуратури Чернігівського гарнізону задокументували протиправну діяльність в.о. голови однієї з районних державних адміністрацій. За надання в оренду не витребуваних паїв посадовець вимагав 5 тисяч доларів США неправомірної вигоди.

5 квітня фігуранта справи було затримано під час одержання чергового «траншу» у розмірі 4 тисяч доларів США. Загальна сума одержаним коштів становить 5 тисяч доларів США.

Цього ж дня затримання проводили і працівники Управління захисту економіки в Запорізькій області Нацполіції та Військової прокуратури. На хабарі був затриманий старший державний інспектор обласного управління Укртрансбезпеки. За оформлення державної реєстрації та видачу дозвільних документів на плавзасоби вимагав 21 тисячу гривень. Затримали посадовця під час одержання 16 тисяч гривень неправомірної вигоди. Крім того, раніше посадовець вже отримав частину хабара - 5 тисяч гривень.

А на Херсонщині начальник районного сектору ГУ ДСНС за певну винагороду пообіцяв допомогти фізичний особі з розміщенням пересувних автозаправних станцій та подальше сприяння у їх діяльності. Сума неправомірної вигоди вираховувалась за наступною схемою: одна гривня з реалізованого літра пального.

Оперативники управління захисту економіки в Херсонській області Нацполіції, слідчі обласної поліції за процесуального керівництва військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону задокументували факт одержання фігурантом 10 тисяч гривень хабара.

З метою конспірації злочинної діяльності начальника одного з районних сектору ДСНС кошти повинні були перераховувати на рахунок підконтрольної комерційної структури, що здійснює реалізацію талонів для заправки бензину.

Під час отримання талонів на пальне фігуранта справи було затримано.

Загальна сума одержаних фігурантами справи неправомірної вигоди становить 162 тисячі гривень.

Проводяться заходи по встановленню інших фактів протиправної діяльності затриманих осіб.

Департамент захисту економіки

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