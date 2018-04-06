Киберполиция зовет на работу «белых хакеров»: зарплата от 25 000 до 50 000 гривень

Киберполиция хочет увеличить количество "белых хакеров" в подразделениях Департамента. Официальный старт конкурса состоится 10 апреля 2018 года.

Об этом сообщили УНН в пресс-службе Департамента киберполиции.

Кандидаты, желающие попасть в ряды Управление информационных технологий и программирования, должны обладать теоретическими знания:

архитектур операционных систем и их особенностей;

в области построения и функционирования локальных и глобальных информационно-телекомунникацийних сетей;

базовых принципов современной криптографии;

современных векторов атак на компьютерные системы;

принципов защиты узлов и элементов информационно-телекомунникацийних сетей;

принципов работы компьютерной системы, ее элементов и периферийного оборудования;

принципов работы компьютерных программ и основ алгоритмизации;

принципов построения баз данных.

и практическими навыками:

построения, настройки и защиты компьютерных сетей;

разработки программного обеспечения;

использования и обслуживания систем управления базами данных;

администрирования различных операционных системы;

поиска уязвимостей сети и ее узлов

поиска, сбора и анализа информации из открытых источников;

Конкурс, среди прочего, будет содержать в себе этапы, которые позволят проверить уровень теоретических знаний и практических навыков кандидатов. Такие этапы имеют высокий уровень сложности и предоставят возможность отобрать лучших из лучших в пидрозидлив "белых хакеров" Департамента.

Кандидаты освобождаются от прохождения квалификационного испытания при наличии одного из сертификатов:

SANS GIAC Certified Intrusion Analyst (GCIA),

SANS GIAC Certified Enterprise Defender (GCED),

SANS GIAC Certified Incident Handler (GCIH),

SANS GIAC Mobile Device Security Analyst (GMOB),

SANS GIAC Exploit Researcher and Advanced Penetration Tester (GXPN),

SANS GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT),

Offensive Security Certified Professional,

Offensive Security Certified Expert,

Offensive Security Exploitation Expert,

Offensive Security Web Expert - OSWE Certification,

EC-Council Certified Security Analyst (ECSA).

Учитывая специфику работы и в условиях успешного выполнения особых задач, заработная плата составит от 25 000 до 50 000 (пятьдесят тысяч) гривень.