Киберполиция зовет на работу «белых хакеров»: зарплата от 25 000 до 50 000 гривень

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Киберполиция хочет увеличить количество "белых хакеров" в подразделениях Департамента. Официальный старт конкурса состоится 10 апреля 2018 года.
Об этом сообщили УНН в пресс-службе Департамента киберполиции.
Кандидаты, желающие попасть в ряды Управление информационных технологий и программирования, должны обладать теоретическими знания:
и практическими навыками:
Конкурс, среди прочего, будет содержать в себе этапы, которые позволят проверить уровень теоретических знаний и практических навыков кандидатов. Такие этапы имеют высокий уровень сложности и предоставят возможность отобрать лучших из лучших в пидрозидлив "белых хакеров" Департамента.
Кандидаты освобождаются от прохождения квалификационного испытания при наличии одного из сертификатов:
Учитывая специфику работы и в условиях успешного выполнения особых задач, заработная плата составит от 25 000 до 50 000 (пятьдесят тысяч) гривень.
В 2018 году весенний призыв на срочную службу в Украине стартовал 1 апреля. В День смеха не до шуток было 563 парням из Киева и их семьям: в армии любой страны срочная служба...