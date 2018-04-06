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Киберполиция зовет на работу «белых хакеров»: зарплата от 25 000 до 50 000 гривень

06.04.2018 11:25

Киберполиция хочет увеличить количество "белых хакеров" в подразделениях Департамента. Официальный старт конкурса состоится 10 апреля 2018 года. 

Об этом сообщили УНН в пресс-службе Департамента киберполиции.

Киберполиции разыскивает "белых хакеров"

Кандидаты, желающие попасть в ряды Управление информационных технологий и программирования, должны обладать теоретическими знания:

  • архитектур операционных систем и их особенностей;
  • в области построения и функционирования локальных и глобальных информационно-телекомунникацийних сетей;
  • базовых принципов современной криптографии;
  • современных векторов атак на компьютерные системы;
  • принципов защиты узлов и элементов информационно-телекомунникацийних сетей;
  • принципов работы компьютерной системы, ее элементов и периферийного оборудования;
  • принципов работы компьютерных программ и основ алгоритмизации;
  • принципов построения баз данных.

и практическими навыками:

  • построения, настройки и защиты компьютерных сетей;
  • разработки программного обеспечения;
  • использования и обслуживания систем управления базами данных;
  • администрирования различных операционных системы;
  • поиска уязвимостей сети и ее узлов
  • поиска, сбора и анализа информации из открытых источников;

Конкурс, среди прочего, будет содержать в себе этапы, которые позволят проверить уровень теоретических знаний и практических навыков кандидатов. Такие этапы имеют высокий уровень сложности и предоставят возможность отобрать лучших из лучших в пидрозидлив "белых хакеров" Департамента.

Кандидаты освобождаются от прохождения квалификационного испытания при наличии одного из сертификатов:

  • SANS GIAC Certified Intrusion Analyst (GCIA),
  • SANS GIAC Certified Enterprise Defender (GCED),
  • SANS GIAC Certified Incident Handler (GCIH),
  • SANS GIAC Mobile Device Security Analyst (GMOB),
  • SANS GIAC Exploit Researcher and Advanced Penetration Tester (GXPN),
  • SANS GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT),
  • Offensive Security Certified Professional,
  • Offensive Security Certified Expert,
  • Offensive Security Exploitation Expert,
  • Offensive Security Web Expert - OSWE Certification,
  • EC-Council Certified Security Analyst (ECSA).

Учитывая специфику работы и в условиях успешного выполнения особых задач, заработная плата составит от 25 000 до 50 000 (пятьдесят тысяч) гривень.

 

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