Голый москвич «регулировал» дорожное движение, используя вместо жезла... половой орган

Странного гражданина, который регулировал дорожное движение ...половым органом, задерживали в ночь на 4 апреля полицейские северо-запада Москвы. В полицию позвонили сразу несколько изумленных автомобилистов.

Как стало известно «МК», мужчину, разгуливающего в костюме Адама, могли видеть около 1.00 жители улицы Расплетина и прилегающих территорий. Гражданин был совершенно неадекватен, вел себя необъяснимым образом. В какой-то момент он выбежал на трассу и принялся регулировать движение машин, используя для этого вместо жезла сотрудника ГИБДД свой половой член. Экстренные службы города вызвали водители, проезжающие мимо этого «гаишника».

На место выехали сотрудники ОМВД района Хорошево-Мневники, они доставили странного мужчину в отделение полиции. Здесь уточнили личность безумца — это был 41-летний Виктор Павлович, житель района. Сначала полицейские предположили, что у Виктора Павловича случилось весеннее обострение душевного заболевания, но тот категорически настаивал, что на учете в психдиспансере не состоит. Этот факт подтвердили прибывшие медики. Они осмотрели пациента и заключили, что Виктор Павлович перебрал с наркотическим зельем. Врачи не стали госпитализировать мужчину, оставив для протрезвления на ночь в отделе полиции. А поутру на руки задержанному вручили административный протокол, составленный по статье «Мелкое хулиганство» - за это предусмотрен небольшой штраф.