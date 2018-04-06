Роскомнадзор сделал радикальный шаг для блокировки Telegram

Российский Роскомнадзор, осуществляющий контроль в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, подал в суд Москвы иск о блокировке мессенджера Telegram.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Дата судебного заседания относительно запрета мессенджера на территории России может быть назначена уже на следующей неделе, отмечают журналисты проекта.

"Кажется, мы выходим на финишную прямую, дорогие друзья. Роскомнадзор подал в столичный суд иск о блокировке Telegram. Что будет дальше? Иск традиционно отправляется почтой, после чего его расписывают судье. Обычно это занимает около недели", - говорится в сообщении.

Рассмотрение апелляции, если она будет подана представителями Telegram, займет примерно месяц. С четом обжалования в других инстанциях окончательное решение о блокировке мессенджера может быть принято в течение 2 месяцев.

Как сообщалось, ранее российские госорганы выдвигали претензии к Telegram в связи с отказом предоставить регистрационные данные для включения в реестр организаторов распространения информации. На это глава компании Павел Дуров заявил, что данные о мессенджере можно взять в открытых источниках.

В октябре 2017 года суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ доступ к переписке пользователей. // Апостроф