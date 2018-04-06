На Донеччині з поліцейського вимагали хабара за виділення йому належної земельної ділянки

Директор одного з донецьких ТОВ підбурював правоохоронця дати компетентним представникам місцевої громади 3 тисячі доларів «винагороди» за отримання передбаченої законодавством землі. Працівники внутрішньої безпеки та поліції захисту економіки НПУ, за процесуального керівництва військової прокуратури Донецького гарнізону сил АТО, затримали керівника ТОВ. Триває перевірка причетності до корупційних дій посадовців місцевої влади.

У січні 2018 року працівникам Донецького управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України стало відомо про вимагання хабара з поліцейського. Було встановлено, що 30-річний оперуповноважений поліції Донеччини, маючи статус учасника бойових дій, звернувся до відповідних інстанцій щодо надання належної йому земельної ділянки. Однак, виявилося, що одержати законну ділянку капітан поліції може, лише за умови її «оплати».

32-річний директор одного із товариств, розташованого у Слов’янському районі Донецької області, пояснив поліцейському, що для безперешкодного і швидкого отримання земельного паю – 10 соток, було б добре передати представникові місцевої ради три тисячі доларів.

За матеріалами внутрішньої безпеки поліції за фактом вимагання неправомірної вигоди військовою прокуратурою Донецького гарнізону сил АТО було розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Затримали підприємця в порядку ст.208 КПК України працівники внутрішньої безпеки НПУ, поліції захисту економіки та слідчі військової прокуратури у службовому кабінеті під час передачі 70 тисяч гривень. Предмет хабара вилучено та проведено санкціонований обшук.

На теперішній час тривають заходи щодо оголошення підозри затриманому. Також перевіряються відомості причетності представників місцевої ради до злочинної змови.У разі доведеннявини посадовців теж буде притягнуто до відповідальності.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України