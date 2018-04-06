В Северодонецке мужчина покончил с собой с помощью гранаты

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В Северодонецке на Луганщине 54-летний мужчина совершил самоубийство, подорвав себя гранатой РГД-5.
Об этом информирует начальник отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.
Фото: Национальная полиция
По ее данным, 5 апреля примерно в 23.20 в Северодонецкий отдел полиции поступило анонимное сообщение, что вблизи развлекательного заведения стоит человек с гранатой в руке.
"На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции... Было установлено, что посетители развлекательного заведения примерно в 23.20 вышли на улицу и увидели мужчину, который стоял с гранатой в руке. Мужчина, увидев людей, сказал им, что у них есть три секунды. Посетители отбежали на безопасное расстояние и именно в этот момент раздался взрыв", - написала Погукай.
Мужчина накрыл своим телом гранату. В результате взрыва он получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью.
"На месте происшествия были изъяты вещественные доказательства, а также еще корпус гранаты "Ф-1" с запалом без кольца", - отметила Погукай.
Данный факт зарегистрирован. Проводится проверка по установлению обстоятельств происшествия и причин, которые привели к самоубийству, добавила она. // Укринформ
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