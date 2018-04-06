Активное строительство жилых комплексов говорит о начале роста экономики Украины

Строительная индустрия Украины имеет высокие прогнозы занятости и, как ожидается, в ближайшие годы в этой отрасли будет наблюдаться значительный рост. По данным Государственной службы статистики Украины, за 2017 год строительство в стране выросло на четверть по сравнению с позапрошлым годом, а рынок инженерных сооружений подрос почти на 30%. И хотя пятьдесят процентов объектов строительства в Украине - это инфраструктурные объекты - дороги, трубопроводы, комплексы промышленных сооружений жилищное строительство занимает почти 25% общего объема работ строительной индустрии.

По мнению экспертной среды, такие показатели говорят о том, что пик кризиса пройден, и начался постепеннй экономический рост в Украине и возобновилось развитие его промышленной составляющей.

Строительные компании в связи с ростом экономики, интенсифицируют и расширяют площади застройки, особенно это касается пригородов столицы. Например в десятке километров от Киева, растет популярный новострой в Броварах, где девелоперская компания «Альянс Новобуд», возводит высокотехнологический жилой комплекс «Лесной квартал».

Жилой комплекс «Лесной квартал». Фото: l-kvartal.com.ua

Начав строительство в июле 2013 года, компания планировала построить к 2017 году пять 25-этажных жилых домов (от односекицонных до трехсекционных), паркинг на восемь этажей на почти 800 машиномест и детский сад. К слову все это было построено с небольшой задержкой, кроме, высотного паркинга, который решили, заменить открытыми стоянками. Но уже в процессе строительства количество домов ЖК «Лесного квартала» увеличилось до десяти, то есть девелоперская компания решила начать строительство еще пяти высотных жилых домов, что подтверждает тезис экспертов о росте экономики Украины. Таким образом застройщики планируют обеспечить новым жильем, большее количество желающих.

Инфраструктура это важно

Такие современные жилые комплексы, сопровождаются строительством и инфраструктурных объектов, поскольку количество жителей такого микрорайона, достаточно велико, в пешей доступности открывается множество магазинов, торговых центров с кинотеатрами, предприятий общественного питания, образовательных и медицинских учреждений. Все это требует рабочих рук, так что вместе с домами растут и рабочие места.

Инфраструктура это важно - детский сад «Сказка». Фото: l-kvartal.com.ua

Одно тянет за собой другое, с ростом торговых точек возрастает потребность в новых дорогах. Например рядом с тем же комплексом ЖК «Лесной квартал», была проложена новая асфальтированная дорога, которая призвана обеспечить для жителей удобство передвижения и транспортную развязку, что в свою очередь повысило комфорт проживанияв данном жилом комплексе.

Технологическая составляющая

Кроме, того, растет и технологическая составляющая. Квартиры в новых жилкомплексах строятся, уже с более рациональной планировкой, где к примеру, санузлы имеют удобную конфигурацию и не граничат с комнатами соседних квартир, в комнатах большие окна которые дают много света, сама высотка монолитно-каркасная конструкция - высокотехнологичный метод, обеспечивающий огнестойкость, высокие теплосберегающие и звукоизоляционные характеристики новым домам.

Уже при строительстве, проводится эффективная теплоизоляция фасадов новых домов, с применением высокотехнологичных материалов. Это в свою очередь, стимулирует местных производителей стройматериалов, расширять и осовременивать производственные мощности.