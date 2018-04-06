В миссии ОБСЕ рассказали о вчерашних угрозах вооруженных боевиков под Донецком

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что вооруженные боевики угрожали им возле оккупированного села Кременец в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете миссии.

В частности, говорится, что "5 апреля, в 12:14, патруль миссии в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях находился на автодороге H15 в 2 км к востоку от блокпоста вооруженных формирований, расположенного восточнее населенного пункта Кременец (неподконтрольный правительству, в 16 км к юго-западу от Донецка)".

"Наблюдатели готовились к запланированному запуску беспилотного летательного аппарата (БПЛА) среднего радиуса действия. Перед тем как они завершили подготовку, синий автомобиль марки «Лада» (с табличками АА237 и маркировкой «полиция» на русском языке), двигавшийся с запада на восток, развернулся в сторону наблюдателей", - отмечается в отчете.

"Из автомобиля вышли три человека: один в камуфляжной одежде, а двое других в форме полицейского типа; у каждого из них на плече был автомат (типа АК). Они подошли к патрулю СММ. Мужчина в камуфляжной одежде на русском языке представился «командиром спецподразделения». Он заявил, что это «зона запрета полетов» и что им не сообщали о применении миссией беспилотного летательного аппарата. Наблюдатели рассказали о положении мандата Миссии и своей деятельности, в том числе об использовании БПЛА", - говорится в отчете.

"В 12:30 по автодороге Н15 с запада к патрулю СММ подъехал еще один автомобиль (белого цвета) с двумя вооруженными мужчинами в камуфляжной одежде на борту. Один из них, управлявший автомобилем, был вооружен автоматом (типа АК). Двое мужчин вышли из автомобиля и в агрессивной форме обратились к членам патруля миссии. Сотрудники СММ услышали, как один из них сказал другому на русском языке: «Готовься!» После этого последний дослал патрон в патронник и, держа палец на спусковом крючке, направил дуло автомата в землю", - утверждают наблюдатели.

"Потом мужчина, представившийся «командиром», несколько раз разговаривал по телефону, в то время как старший патруля СММ пытался разрядить ситуацию, объясняя обязанности и полномочия миссии. Все это время мужчины из автомобиля марки «Лада» стояли рядом (всего было пять мужчин). Команда СММ собрала оборудование и покинула этот район в 13:03. Патруль благополучно вернулся на свою базу в Донецке примерно в 14:50. Об этом инциденте миссия информировала вооруженные формирования в Донецке", - заявили в СММ.

В этой связи сказано, что в 2018 году свобода передвижения патрулей СММ в районе Кременца ограничивалась около 20 раз. // УНИАН