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Жителя Прикарпатья будут судить за изнасилование малолетней падчерицы

06.04.2018 13:02

В Ивано-Франковской области прокуратура передала в суд дело мужчины, который несколько лет насиловал малолетнюю падчерицу. 

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.

На Прикарпатье будут судить мужчину за изнасилование падчерицы

"Косовский отдел Коломийской местной прокуратуры передал в суд обвинительный акт в уголовном производстве, открытом по ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины касательно 54-летнего жителя одного из сел района, который обвиняется в изнасиловании малолетней", - написал Лысенко.

По его словам, установлено, что злоумышленник, начиная с 2012 года, пользуясь отсутствием своей сожительницы, неоднократно вступал в половые отношения с ее малолетней дочерью с применением психологического насилия и с использованием беспомощного состояния потерпевшей через юный возраст.

По ходатайству прокуратуры судьей Косовского районного суда Ивано-Франковской области злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

 

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