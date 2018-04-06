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Апелляционный суд отказался уменьшить 10-летний срок российскому наемнику Агееву

06.04.2018 13:13

Адвокат россиянина Виктор Чевгуз планирует подать кассационную жалобу на решение суда апелляционной инстанции

Апелляционный суд Луганской области отказался уменьшить тюремный срок с десяти до семи лет боевику террористической организации ЛНР, гражданину РФ Виктору Агееву. Об этом в своем Facebook сообщил адвокат россиянина Виктор Чевгуз.

Апелляционный суд отказался уменьшить срок наемнику из РФ Агееву - Фото

По словам юриста, судьи "не прислушались к доводам защиты" и оставили в силе приговор Новоайдарского райсуда.

Чевгуз отметил, что теперь приговор вступил в силу и, теоретически, Агеева могут отправить в колонию для отбывания наказания.

Также адвокат сообщил, что, по договоренности с подзащитным, на следующей неделе подаст в Верховный суд кассационную жалобу на "несправедливое" решение апелляционной инстанции.

Гражданин России Виктор Агеев, воевавший в рядах террористической организации ЛНР, был задержан бойцами ВСУ в Луганской области в июне 2017 года.

25 января 2018-го Новоайдарский суд Луганской области признал россиянина виновным в участии в террористической организации и незаконном обращении с оружием и приговорил его к 10 годам тюрьмы. В то же время суд установил, что на момент задержания Агеев не служил в армии РФ. // liga.net

 

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