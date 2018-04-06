Россиянин застрелил двух человек. смеявшихся над его низким ростом

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Прокуратура республики Саха (Якутия) утвердила обвинительное заключение по делу жителя Намского района, который застрелил двух человек из-за насмешек над его низким ростом. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Инцидент произошел в июле 2016 года. Следствие установило, что когда пятеро мужчин распивали алкоголь, обвиняемый и его лучший друг поссорились «на почве физиологического недостатка у обвиняемого в виде низкого роста».
Мужчина решил отомстить за высказанные обиды, взял в сарае охотничье ружье, зашел в дом и поочередно начал стрелять в участников застолья. В результате двое человек скончались на месте, один потерпевший с огнестрельным ранением сумел скрыться с места происшествия, его доставили в больницу.
Мужчину обвиняют по пункту «а» части 2 статьи 105 (убийство двух и более лиц), части 3 статьи 30 пункта «а» части 2 статьи 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц), части 2 статьи 139 УК (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия).
Дело жителя Намского района направили в Верховный суд республики, ему грозит до 20 лет лишения свободы. // Медиазона
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