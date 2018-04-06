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Поліцейські Дніпра розкрили резонансне вбивство жінки

06.04.2018 13:37

У травні 2017 року в озері Курячому було виявлено понівечене тіло невідомої жінки. Щоб встановити особу померлої співробітники поліції м. Дніпра провели безліч слідчих заходів та експертиз, опитали десятки жителів найближчих вулиць.

Завдяки наполегливій роботі поліцейських на початку квітня 2018 року особу померлої вдалося встановити. Нею виявилася 65-річна місцева жителька. Всі обставини, які з’ясували поліцейські в ході розслідування, дали їм можливість встановити підозрювану у вбивстві. Зібрані під час слідчих дій докази, вказували на те, що до злочину може бути причетна невістка вбитої. 

поліція

В ході слідчого експерименту поліцейські відтворили картину подій, які відбувалися в жовтні 2016 року. Саме тоді 34-річна невістка мотузкою задушила матір чоловіка. З метою уникнення відповідальності знищила сліди злочину та позбавилась тіла. Сусідам та чоловіку сказала, що свекруха кудись поїхала. Саме тому до поліції про зникнення жінки ніхто не повідомив.

3 квітня зловмисницю затримали, а наступного дня їй вручили повідомлення про підозру у скоєнні умисного вбивства. Жінці загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі, що передбачено ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. 

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

 

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