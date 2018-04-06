Соль под ковриком: новый изощренный вид автомошенничества

Новый вид мошенничества зафиксировали московские полицейские. Злодеи подкладывают в автомобили пакетик с солью и записку с требованием перечислить деньги на счет, в противном случае угрожая подбросить наркотики.

Как стало известно «МК», первой жертвой стал 40-летний мастер по дереву Станислав. 2 апреля он припарковал свой «Шевроле Лачетти» на подземной парковке минус третьего этажа на Верхней Красносельской улице. А когда вернулся с пакетами из продуктового магазина, то обомлел — на руле лежала записка, напечатанная на компьютере. Там говорилось, что если Станислав до 23.00 этого же дня не перечислит 30 тыс. рублей на указанный счет, то в следующий раз под водительским ковриком он найдет «настоящий фен/кокс/гашиш и т.д./ или грязный ствол в багажнике». Под ковриком действительно лежал пакетик с белым веществом (позже выяснилось, что это соль).

Мужчина не поддался требованиям вымогателей, обратился в полицию. Стражи порядка столкнулись впервые с таким видом мошенничества и подозревают, что подобные случаи будут повторяться. Судя по всему, работает банда из нескольких человек. Станислав, перед тем как припарковать машину, видел двух мужчин, возможно, следивших за ним. К сведению, гангстеры знают расположение камер в торговом центре, поэтому подбрасывают «сюрпризы» не во все машины, а только в те, которые не попадают в обзор.

Кстати, остается загадкой, как злодеи незаметно открыли дверь авто. Возможно, они отключили на время охранную систему или воспользовались тем, что сигнализация в машине Станислава срабатывает не сразу, а через 10 секунд. Скорее всего, в этот период они молниеносно проникли в машину.