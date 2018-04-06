У Києві поліцейські затримали чоловіка, який отримав на пошті посилку з наркотиками

Чоловік отримав поштою півтора кілограми марихуани. Вміст посилки вилучили та направили на експертизу, а чоловіка доставили до управління поліції.

Отримавши оперативну інформацію, працівники полку поліції особливого призначення №1 прибули на поштове відділення для перевірки. За кілька хвилин відвідувач отримав посилку, вміст якої зацікавив поліцейських. Тож на виході з приміщення вони зупинили чоловіка та попросили показати отриману коробку.

За інформацією начальника Дніпровського управління поліції Олександра Кузьміна, у посилці правоохоронці виявили близько півтора кілограми рослинної речовини, схожої на марихуану. Для документування події на місце викликали слідчо-оперативну групу.

«Ми встановили, що 44-річний мешканець Київської області проживав у столичному хостелі. При цьому він порушив режим домашнього арешту, який йому обрав суд за скоєння попереднього злочину за місцем реєстрації. З ним спілкуються слідчі, котрі з’ясовують, хто надсилав посилку із наркотиками», - зазначив Олександр Кузьмін.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Вилучене направили на експертизу.

Підозрюваному загрожує до 3-х років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва