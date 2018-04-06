Банда, очолювана депутатом, привласнила 5 млн. грн. соцдопомоги малозабезпеченим

На Одещині судитимуть членів злочинного угруповання на чолі з депутатом за привласнення 5 млн грн соцдопомоги для малозабезпечених сімей.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.

“Прокуратура Одеської області вже направила до суду обвинувальний акт стосовно цих учасників організованої групи, які підозрюються у розкраданні бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч. 3, 5 ст. 191 КК України)”, — написав Лисенко.

Правоохоронці з’ясували, що депутат Овідіопольської районної ради організував злочинну групу, до складу якої увійшли службові особи Овідіопольської райдержадміністрації: колишній начальник управління, начальник відділу та головний спеціаліст адміністрації. Також до злочинної діяльності вони залучили щонайменше 70 осіб.

Протягом 2013-2016 років для оформлення соцдопомоги малозабезпеченим сім’ям члени угруповання пропонували надати персональні дані громадянам, які зареєстровані та проживають на території району. Однак законних підстав для отримання матеріальної допомоги за рахунок бюджетних коштів ці мешканці району не мали.

Унаслідок таких дій злочинна група привласнила понад 5 мільйонів гривень з бюджету, що мали надійти малозабезпеченим сім’ям для покращення їх матеріального становища.

Нагадаємо, у липні 2017 року, у ході розслідування співробітники прокуратури спільно з працівниками Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в області та слідчими Головного управління Нацполіції в області викрили представників злочинної групи та повідомили їм про підозру.