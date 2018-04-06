Путинский «советник по интернету» предложил россиянам переходить с Telegram на ICQ

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6 апреля Роскомнадзор обратился в суд с требованием заблокировать в России мессенджер Telegram, который отказался предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.
Советник президента по развитию интернета Герман Клименко заявил, что доступ к Telegram потеряют до 90% пользователей российского сегмента интернета.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что блокировка бессмысленна: «Это будет война щитов и мечей». // Meduza
В 2018 году весенний призыв на срочную службу в Украине стартовал 1 апреля. В День смеха не до шуток было 563 парням из Киева и их семьям: в армии любой страны срочная служба...