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Путинский «советник по интернету» предложил россиянам переходить с Telegram на ICQ

06.04.2018 14:28

 6 апреля Роскомнадзор обратился в суд с требованием заблокировать в России мессенджер Telegram, который отказался предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. 

Советник президента по развитию интернета Герман Клименко заявил, что доступ к Telegram потеряют до 90% пользователей российского сегмента интернета.

совет

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что блокировка бессмысленна: «Это будет война щитов и мечей». // Meduza

 

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