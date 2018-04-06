ООН стояла и смотрела, когда Россия поглотила Крым - постпред США

Постоянный представитель США при ООН Никки Гейли раскритиковала эту организацию за бездеятельность в 2014 году во время аннексии Россией Крыма, а также в решении сирийского вопроса и в деле отравления Скрипалей.

Об этом она рассказала, выступая перед студентами Дюкского университета в Северной Каролине.

«ООН также стояла и смотрела, когда в 2014 году Россия впервые после Второй мировой войны нарушила границы Европы и осуществила вторжение на территорию Украины - поглотила Крым, продолжает свои действия на востоке Украины», - сказала Гейли.

Она раскритиковала деятельность ООН и вспомнила своего предшественника времен Джорджа Буша, который обвинял ООН в заполитизированности и неэффективности, указывал, что сокращение количества бюджета и работников организации не будет иметь влияния на ее работу.

"Я хорошо знакомая с Джоном Болтоном. Я общалась и советовалась с ним. Мне известно его пренебрежительное отношение к ООН. Я его разделяю", - сказала Гейли.

Относительно ситуации вокруг отравления экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Гейли отметила, что причастность России к использованию химического оружия в Солсбери, ее действия в Сирии не получают соответствующей реакции со стороны ООН, несмотря на то, что, в частности относительно убийства Скрипача, международное сообщество имеет очень консолидированную позицию.

Она также отметила, что США не только солидарны с партнерами, но и своей позицией демонстрируют готовность защищать свою безопасность.

«Кто сказал, что Россия не сделает этого всего снова (идет речь об отравлении Скрипаля - ред.). И это может произойти в Нью-Йорке, например, или в Вашингтоне, или в Дареме в Северной Каролине (место расположения Дюкского университета - ред.)», - сказала она.

Гейли прибавила, что где бы не произошло нападение, Россия, как всегда, это будет опровергать, указав, что россияне «даже обвинили британцев в осуществлении нападения».

«Мы бросили вызов российской лжи, мы стали на защиту наших партнеров, и теперь другие страны поддерживают нас», - отметила Гейли, рассказывая о высылке российских дипломатов из разных стран.

«Неоднократно обсуждается в нашей стране вопрос, является ли Россия нашим другом. Это неправильно поставлен вопрос, ибо Россия никогда не будет нашим другом. Мы говорим так, но это не значит, что мы не хотим с ними работать. Мы работаем с ними, когда нам нужно, и мы наносим удар, когда нам нужно», - сказала дипломат, отвечая на вопрос модератора встречи, после своего выступления.

Она также призвала обращать внимание не на заявления, а на действия нынешней администрации и президента США, которые «сделали против России больше, чем любая администрация со времен Рейгана».

«Все любят судить со слов, я скажу вам: смотрите на действии. Мы выслали 60 российских дипломатов-шпионов, мы вооружили Украину, и они могут сами себя защищать, мы фактически уничтожили силы российского партнера в Сирии Башара Асада, когда он использовал химическое оружие против мирного населения, мы сделали две вещи, которые Россия никогда не хотела, чтобы мы делали: усилили нашу военную и энергетическую политику», - сказала Гейли.

Как известно, в начале февраля министр обороны Украины Степан Полторак посетил США, где заявил, что в вопросе передачи американского летального оружия в Украину достигнуто "полное взаимопонимание". // Укринформ