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Розпочато кримінальне провадження за фактом зловживання посадовцями «Борисполя» на 47 млн. грн.

06.04.2018 14:52

Установлено, що Державним підприємством Міжнародний аеропорт «Бориспіль» проведено відкриті торги щодо проведення будівельних робіт з реконструкції найбільшого в країні пасажирського авіатерміналу – терміналу «D» міжнародного аеропорту «Бориспіль», у якому взяло участь два суб’єкти господарювання.

Переможцем вказаних торгів визначено юридичну особу, якою надано тендерну пропозицію, що не відповідає умовам тендерної документації (кваліфікаційним вимогам) встановленої замовником – ДП МА «Бориспіль».

Бориспіль

 

Не зважаючи на те, що проведення будівельних робіт з реконструкції пасажирського Терміналу «D» відноситься до будівництва об’єктів з підвищеною небезпекою, переможцем тендеру визначено юридичну особу, у якої відсутній досвід виконання будівельних робіт зазначеної складності.

 

Однак, тендерним комітетом Міжнародного аеропорту «Бориспіль» в порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель укладено договір на суму понад 47 мільйонів гривень.

 

Такі дії посадових осіб тендерного комітету не відповідають засадам здійснення публічних закупівель та не мають на меті захист економічних інтересів державного підприємства від неправомірних посягань.

 

Реагуючи на виявлені порушення прокуратурою Київської області розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення вказаними особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

 

Досудове розслідування триває.

 

Прес-служба прокуратури Київської області

 

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