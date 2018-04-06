Новым президентом украинской футбольной Премьер-лиги избран швейцарец Томас Гримм

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Сегодня в киевском Доме футбола состоялись сборы участников украинской Премьер-лиги, сообщает сайт УПЛ.
На сборах состоялись выборы нового президента УПЛ. Им стал швейцарский юрист Томас Гримм, за которого проголосовали 10 клубов. Представители еще двух клубов воздержались.
Томас Гримм пробудет президентом УПЛ четыре года. Ранее он занимал должности президента "Янг Бойз", швейцарской лиги. Кроме этого Гримм юридически сопровождал сборную Украины на Евро-2016, а также помогает Киеву подготовится к финалам женской и мужской Лиги Чемпионов. // 112.ua
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