На Полтавщине психбольной жестоко пытал сожительницу

Мужчина резал своей жертве руки, привязывал к батарее и поджигал

В городе Лубны Полтавской области психически больной мужчина годами издевался над сожительницей: резал ей руки, привязывал к батарее и поджигал.

В ситуацию решили вмешаться соседи, которые через суд потребовали, чтобы мужчину забрали на принудительное лечение, а его жертва после пережитых пыток оказалась в больнице.

"Она очень покалечена. Он ее тут и жарил, и шкварил, и резал", – со слезами на глазах рассказала соседка о мучениях, пережитых женщиной.

В свою очередь, заместитель главы Лубенского отдела полиции Александр Васильев рассказал некоторые подробности.

"По словам заявительницы было установлено, что телесные повреждения она получила накануне от своего сожителя, гражданина, с которым проживает долгое время", – заявил полицейский. // Сегодня