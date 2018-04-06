На Полтавщине психбольной жестоко пытал сожительницу

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Мужчина резал своей жертве руки, привязывал к батарее и поджигал
В городе Лубны Полтавской области психически больной мужчина годами издевался над сожительницей: резал ей руки, привязывал к батарее и поджигал.
В ситуацию решили вмешаться соседи, которые через суд потребовали, чтобы мужчину забрали на принудительное лечение, а его жертва после пережитых пыток оказалась в больнице.
"Она очень покалечена. Он ее тут и жарил, и шкварил, и резал", – со слезами на глазах рассказала соседка о мучениях, пережитых женщиной.
В свою очередь, заместитель главы Лубенского отдела полиции Александр Васильев рассказал некоторые подробности.
"По словам заявительницы было установлено, что телесные повреждения она получила накануне от своего сожителя, гражданина, с которым проживает долгое время", – заявил полицейский. // Сегодня
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