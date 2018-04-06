Стало відомо, як за три роки подорожчає комуналка

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Протягом наступних трьох років тарифи на комунальні послуги будуть зростати. Про це йдеться у квітневому консенсус-прогнозі Мінекономрозвитку на 2018-2021 роки.
Так, зокрема, природний газ протягом наступних трьох років дорожчатиме щороку на 20%.
Гаряча вода та опалення у 2019 році подорожчають на 10%, у 2020 році — на 11%, а у 2021 році — на 20%.
За електроенергію українці платитимуть на 22,5% більше у 2019 році, на 15% — у 2020 році та на 12,5% більше у 2021 році. // УНН
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