Стало відомо, як за три роки подорожчає комуналка

Протягом наступних трьох років тарифи на комунальні послуги будуть зростати. Про це йдеться у квітневому консенсус-прогнозі Мінекономрозвитку на 2018-2021 роки.

Так, зокрема, природний газ протягом наступних трьох років дорожчатиме щороку на 20%.

Гаряча вода та опалення у 2019 році подорожчають на 10%, у 2020 році — на 11%, а у 2021 році — на 20%.

За електроенергію українці платитимуть на 22,5% більше у 2019 році, на 15% — у 2020 році та на 12,5% більше у 2021 році. // УНН