В Польше судят украинца и поляка, обвиняющихся в торговле людьми

В столице Польши, Варшаве, в окружной суд поступил обвинительный акт против украинца и поляка, которых обвинили в торговле людьми. Об этом говорится на сайте Окружной прокуратуры Варшавы.

В деле речь идет о наборе украинцев и белорусов на рабскую работу в заведениях общественного питания.

Как сообщил пресс-секретарь варшавской окружной прокуратуры Лукаш Лапчинский, обвинения охватывают период от июля 2015 года до октября 2016 года.

"Преступление торговли людьми грозит лишением свободы на срок не менее трех лет, а максимальное наказание – это лет 15 заключения", - сказал прокурор.

Он сообщил, что обвиняемые мужчины, Мирослав К. и Борис С., с торговли людьми "сделали себе постоянный источник прибыли". Их обвинили в совершении этих преступлений, а также в подготовке следующих подобных деяний, которые заключались в "наборе очередных лиц и подписании документов, что делали потерпевших экономически зависимыми от обвиняемых".

40-летний К. (гражданин Польши) и 30-летний С. (гражданин Украины) были задержаны в Варшаве в октябре прошлого года.

"Борис С. признался в предъявленных ему обвинениях и дал объяснения, в которых он описывал детали преступлений. Он сказал, что работать на Мирослава К. он начал в 2015 году сначала как физический работник в ресторане. Впоследствии К. предложил ему работу старшего над другими работниками и работу лица, которое будет искать очередных лиц на работу", - сказал прокурор.

Лапчинский сообщил, что "Мирослав К. не признался в предъявленных ему обвинениях".

Как сообщил, К. находится под арестом, а в отношении С. применена мера пресечения.

Как установили следователи, жертвами обоих мужчин могли стать по меньшей мере 17 человек. В отношении этих лиц применено правительственную программу поддержки жертв торговли людьми. Кроме того, обвиняемые готовились совершить преступления против двух очередных украинок, "поселяя их в контролируемом ими хостеле и подписывая с ними кредитные договоры и вексельные формы".

"Мы установили, что организаторы преступления, используя тяжелую материальную ситуацию людей из-за восточной границы, нанимали их в Белоруссии и Украине, организовывали их приезд в Польшу якобы на надежную и хорошо оплачиваемую работу", - сказал Лапчинский.

Он обратил внимание, что иностранцы не знали действующих в Польше процедур относительно трудоустройства и легализации пребывания.

"В заведениях общественного питания на территории Варшавы их использовали в многочасовой работы (…), за что работники не получали зарплаты в установленный срок, или вознаграждение зависело от дальнейшего выполнения труда, что не позволяло им самостоятельно отказаться от нее, опасаясь потерять уже заработанные средства", - добавил прокурор.

Против нанятых лиц использовали психологическое, словесное давление и финансовые штрафы.

"Они тоже угрожали заполнить вексельные формы и подписать кредитные соглашения их личными данными", - сказал Лапчинский.

Нанятые работники жили в гостиницах для рабочих и частных квартирах на территории Варшавы, арендованных организаторами преступления. Жилищные условия там следователи назвали скандальными. В дополнение, их жизнь была под полным контролем торговцев людьми.

Как сообщалось, украинские заробитчане за прошлый год перечислили из Польши свыше 100 млрд грн. // 112.ua