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США ввели новые санкции против РФ: под удар попали известные миллиардеры и политики

06.04.2018 15:43

Соединенные Штаты ввели санкции против семи российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников из «кремлевского списка».

В список включены, в частности, бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Владимир Богданов и Андрей Скоч, а также глава ВТБ Андрей Костин, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и президент «Зенита», член совета директоров «Газпром нефть» Сергей Фурсенко.

санкции

В списке чиновников упомянуты министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Роскомнадзора Александр Жаров, глава Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, зампред ЦБ Александр Торшин.

В список также попали депутат Госдумы Владислав Резник, сенатор Константин Косачев, начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД Тимур Валиулин и глава кремлевского управления по сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией Олег Говорун, помощник президента Евгений Школов.

Санкции введены и против 12 компаний, подконтрольных попавшим в список бизнесменам. Среди них связанные с Олегом Дерипаской «Базовый элемент», En+ и агрохолдинг «Кубань», группа компаний «Ренова» Виктора Вексельберга. // Медуза по материалам Министерства финансов США

 

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