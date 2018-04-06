На Закарпатье реке утонули дед с внуком

Мужчине было 68 лет, а малышу – только четыре, за пару минут до гибели они играли на мосту

На Закарпатье в реке Иршавка утонули 68-летний мужчина и его 4-летний внук. Оба – жители села Брид Иршавского района.

Река Иршавка бывает очень мирной

"По словам свидетелей, мужчина и мальчик стояли на пешеходном мосту и бросали в реку камешки. Затем, по неустановленным обстоятельствам, они оба оказались в воде. Сообщение о погибших в полицию поступило из сельсовета", – рассказала нашему сайту спикер полиции Закарпатья Татьяна Щоголева.

Тела погибших из воды достали местные жители. В полиции открыто уголовное производство. По всей вероятности, произошел несчастный случай. // Сегодня