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На Закарпатье реке утонули дед с внуком

06.04.2018 16:08

Мужчине было 68 лет, а малышу – только четыре, за пару минут до гибели они играли на мосту

На Закарпатье в реке Иршавка утонули 68-летний мужчина и его 4-летний внук. Оба – жители села Брид Иршавского района.

Река Иршавка бывает очень мирной. Фото: irshava-news.com

Река Иршавка бывает очень мирной

"По словам свидетелей, мужчина и мальчик стояли на пешеходном мосту и бросали в реку камешки. Затем, по неустановленным обстоятельствам, они оба оказались в воде. Сообщение о погибших в полицию поступило из сельсовета", – рассказала нашему сайту спикер полиции Закарпатья Татьяна Щоголева.

Тела погибших из воды достали местные жители. В полиции открыто уголовное производство. По всей вероятности, произошел несчастный случай. // Сегодня

 

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