В Днепре будут судить полицейских-садистов

Двое полицейских из Днепра вскоре предстанут перед судом. Сержанта и капитана обвиняют в том, что они в течение девяти часов издевались над мужчиной, который всего-навсего решил приобрести автомобиль. О

б этом «ФАКТАМ» рассказала пресс-секретарь прокуратуры Днепропетровской области Александра Сараева:

«Мужчина купил автомобиль у знакомой, но как-то не совсем правильно оформил на него документы. Этим и решили воспользоваться оперативники, которые, кстати, тоже были знакомы с женщиной, продавшей авто.

Мужчину привезли в райуправление полиции и принялись избивать, требуя, чтобы он бесплатно вернул автомобиль хозяйке. Когда покупатель упал, оперативники потоптались по его лицу. Кроме того, они угрожали избить его битой.

Ближе к вечеру полицейские предложили мужчине подписать два чистых листа бумаги и ушли, оставив задержанного под охраной своего коллеги, который не подозревал, что произошло.

Когда мужчине стало плохо, ничего не подозревавший третий полицейский вызвал «скорую». Именно тогда все и открылось.

Полицейских-мучителей задержали. Было открыто уголовное производство по статье «Превышение власти». Дело уже передано в суд. Оборотням в погонах светит до восьми лет лишения свободы", — сказала Сараева.