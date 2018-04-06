На центральном ж/д вокзале в Киеве утром ограбили мужчину

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Мужчине брызнули в лицо газом из баллончика, избили и отобрали рюкзак с личными вещами
Как сообщили в ГУ НП в Киеве, житель Киевской области в пять утра ждал поезд на платформе центрального железнодорожного вокзала. К нему подошли трое мужчин, брызнули в лицо газом из баллончика, избили и отобрали рюкзак с личными вещами.
Потерпевший обратился в полицию и предоставил им описание внешности злоумышленников. После розыскных мероприятий нападавших задержали и доставили в отдел полиции на станции "Киев-Пассажирский".
Выяснилось, что подозреваемые находятся в розыске за совершение имущественных преступлений. Один из них – гражданин соседнего государства.
Во время проведения следственных действий пострадавший узнал всех троих.
Следственный отдел Соломенского управления полиции открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, им объявили о подозрении.
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