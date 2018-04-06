Стрілянина у центрі Херсона: патрульні протягом 20 хвилин затримали ймовірного зловмисника

Учора близько 15-ї години поліцейські отримали повідомлення про громадянина, який відкрив вогонь неподалік площі Свободи.

За вказаною адресою вирушили декілька екіпажів патрульних. На місці події інспектори виявили закривавленого чоловіка, якому лікарі швидкої вже надавали медичну допомогу.

Зі слів очевидців, чоловік, який вчинив стрілянину, поїхав з місця пригоди на автомобілі Subaru. Громадяни також повідомили номерні знаки транспортного засобу.

Орієнтування на вказаний автомобіль негайно передали усім екіпажам поліції. У місті оголосили оперативний план "Перехоплення". Приблизно за 20 хвилин патрульні зупинили автомобіль Subaru на вулиці Полтавській. У салоні транспортного засобу охоронці порядку виявили сокиру, набої та предмет, схожий на рушницю.

32-річного водія авто патрульні затримали. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Обставини події з'ясовуються.

Патрульна поліція України