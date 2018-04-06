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В СБУ прокомментировали «попытку отбить» у правоохранителей крымского сепаратиста в Херсоне

06.04.2018 17:20

Родственники, адвокаты и пророссийские активисты устроили потасовку перед заседанием херсонского суда об избрании меры пресечения задержанному накануне депутату "Евпаторийского городского совета". 

Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

В СБУ прокомментировали попытку отбить от правоохранителей депутата "Евпаторийского горсовета" в Херсоне

"Вчера перед началом судебного заседания его родственники (задержанного, - ред.), адвокаты и пророссийские активисты устроили потасовку. Ничего критичного не произошло. Это можно назвать разве что инцидентом. Он, скорее, был эмоциональным. Сейчас все направлено в прокуратуру АРК Крым. Она будет принимать решения и квалифицировать их действия", - отметила Гитлянская.

Напомним, 5 апреля в Херсоне группа лиц пыталась отбить у сотрудников СБУ депутата "Евпаторийского городского совета".

Как сообщалось, депутата "Евпаторийского городского совета" задержали на пункте пропуска "Чаплинка" на административной границе с временно аннексированным Крымом. 5 апреля Херсонский городской суд избрал "депутату" меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без альтернативы внесения залога.

 

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