Новые санкции США против России: полный список «жертв»

Американцы отмечают, что данные меры были приняты в рамках сформированного "кремлевского списка" США
в январе нынешнего года.
Санкционные российские олигархи
- Генеральный директор "Сургутнефтегаза": состояние по версии Forbes – 1,9 млрд долл.
- Бизнесмен Олег Дерипаска, 5,1 млрд долл.
- Член Совета Федерации Сулейман Керимов, 6,3 млрд долл.
- Бизнесмен Игорь Ротенберг, 700 млн долл.
- Бизнесмен Кирил Шамалов, 1,3 млрд долл.
- Бизнесмен Андрей Скоч, 6,9 млрд долл.
- Бизнесмен Виктор Вексельберг, 12,4 млрд долл.
Компании, принадлежащие или контрлирующиеся лицами из "черного списка"
Отметим, что некоторые компании связаны между собой и имеют отношение к одному и тому же лицу.
- Basic Element Limited (по данным Минфина США, к ней имеет отношение Дерипаска).
- B-Finance Ltd (Дерипаска).
- EuroSibEnergo (Дерипаска).
- United Company RUSAL PLC (Дерипаска).
- Russian Machines (Дерипаска).
- Группа "ГАЗ" (Дерипаска).
- Агрохолдинг "Кубань" (Дерипаска).
- ООО "Газпром бурение" (Ротенберг).
- "НПВ Инжиниринг" (Ротенберг).
- ООО "Ладога Менеджмент" (Шамалов).
- Группа "Ренова" (Ротенберг).
Российские госкомпании.
Американцы вменяют российским компаниям военную поддержку режима Башара Асада в Сирии, где применялось, в том числе, химическое оружие.
- Банк "Российская финансовая корпорация" (RFC Bank).
Чиновники российского правительства
- Председатель правления государственного "Газпромбанка" Андрей Акимов.
- Президент Российского института стратегических исследований (RISS) Михаил Фрадков, крупного научно-аналитического центра, который обеспечивает информационную поддержку органов российской власти.
- Член совета директоров "Газпром нефти" Сергей Фурсенко.
- Глава президентского управления по социальному и экономическому сотрудничеству со странами СНГ Олег Говорун.
- Глава МВД России Владимир Колокольцев.
- Председатель комитета Совета Федерации по иностранным делам Константин Косачев.
- Президент, глава правления и член наблюдательного совета государственного банка РФ ВТБ Андрей Костин.
- Глава правления и заместитель председателя Совета директоров государственной компании "Газпром".
- Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.
- Член Государственной Думы РФ Владислав Резник.
- Помощник президента России Евгений Школов.
- Госсекретарь – заместитель главы Центрального банка РФ Александр Торшин.
- Полномочный посланник Южного федерального округа России Владимир Устинов.
- Начальник Главного управления по борьбе с экстремизмом в МВД России Тимур Валиулин.
- Глава Роскомнадзора Александр Жаров.
- Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующий войсками Нацгвардии РФ Виктор Золотов.