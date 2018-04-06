Новые санкции США против России: полный список «жертв»

В "черном списке" оказались глава МВД, а также одно из действующих лиц при аннексии Крыма

Американцы отмечают, что данные меры были приняты в рамках сформированного "кремлевского списка" США в январе нынешнего года.

Санкционные российские олигархи

Генеральный директор "Сургутнефтегаза": состояние по версии Forbes – 1,9 млрд долл.

Бизнесмен Олег Дерипаска, 5,1 млрд долл.

Член Совета Федерации Сулейман Керимов, 6,3 млрд долл.

Бизнесмен Игорь Ротенберг, 700 млн долл.

Бизнесмен Кирил Шамалов, 1,3 млрд долл.

Бизнесмен Андрей Скоч, 6,9 млрд долл.

Бизнесмен Виктор Вексельберг, 12,4 млрд долл.

Компании, принадлежащие или контрлирующиеся лицами из "черного списка"

Отметим, что некоторые компании связаны между собой и имеют отношение к одному и тому же лицу.

Basic Element Limited (по данным Минфина США, к ней имеет отношение Дерипаска).

B-Finance Ltd (Дерипаска).

EN + Group (Дерипаска).

EuroSibEnergo (Дерипаска).

United Company RUSAL PLC (Дерипаска).

Russian Machines (Дерипаска).

Группа "ГАЗ" (Дерипаска).

Агрохолдинг "Кубань" (Дерипаска).

ООО "Газпром бурение" (Ротенберг).

"НПВ Инжиниринг" (Ротенберг).

ООО "Ладога Менеджмент" (Шамалов).

Группа "Ренова" (Ротенберг).

Российские госкомпании.

Американцы вменяют российским компаниям военную поддержку режима Башара Асада в Сирии, где применялось, в том числе, химическое оружие.

"Рособоронэкспорт".

Банк "Российская финансовая корпорация" (RFC Bank).

Чиновники российского правительства

Председатель правления государственного "Газпромбанка" Андрей Акимов.

Президент Российского института стратегических исследований (RISS) Михаил Фрадков, крупного научно-аналитического центра, который обеспечивает информационную поддержку органов российской власти.

Член совета директоров "Газпром нефти" Сергей Фурсенко.

Глава президентского управления по социальному и экономическому сотрудничеству со странами СНГ Олег Говорун.

Губернатор Тульской области России Алексей Дюмин. Ранее он возглавлял Силы специальных операций, которые играли ключевую роль в аннексии Крыма.

Глава МВД России Владимир Колокольцев.

Председатель комитета Совета Федерации по иностранным делам Константин Косачев.

Президент, глава правления и член наблюдательного совета государственного банка РФ ВТБ Андрей Костин.

Глава правления и заместитель председателя Совета директоров государственной компании "Газпром".

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

Член Государственной Думы РФ Владислав Резник.

Помощник президента России Евгений Школов.

Госсекретарь – заместитель главы Центрального банка РФ Александр Торшин.

Полномочный посланник Южного федерального округа России Владимир Устинов.

Начальник Главного управления по борьбе с экстремизмом в МВД России Тимур Валиулин.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров.