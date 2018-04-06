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Новые санкции США против России: полный список «жертв»

06.04.2018 17:35

 В "черном списке" оказались глава МВД, а также одно из действующих лиц при аннексии Крыма

США ввели новые санкции против ряда российских бизнесменов, в том числе миллиардеров, а также высокопоставленных чиновник. Также пострадали и крупные российские компании, сообщается на сайте Департамента казначейства США.
 
США мощной ударили по &quot;друзьям&quot; Путина. Фото: Getty
 
Американцы отмечают, что данные меры были приняты в рамках сформированного "кремлевского списка" США в январе нынешнего года.
 
Санкционные российские олигархи
  • Генеральный директор "Сургутнефтегаза": состояние по версии Forbes – 1,9 млрд долл.
  • Бизнесмен Олег Дерипаска, 5,1 млрд долл.
  • Член Совета Федерации Сулейман Керимов, 6,3 млрд долл.
  • Бизнесмен Игорь Ротенберг, 700 млн долл.
  • Бизнесмен Кирил Шамалов, 1,3 млрд долл.
  • Бизнесмен Андрей Скоч, 6,9 млрд долл.
  • Бизнесмен Виктор Вексельберг, 12,4 млрд долл.
Компании, принадлежащие или контрлирующиеся лицами из "черного списка"
Отметим, что некоторые компании связаны между собой и имеют отношение к одному и тому же лицу.
  • Basic Element Limited (по данным Минфина США, к ней имеет отношение Дерипаска).
  • B-Finance Ltd (Дерипаска).
  • EN + Group (Дерипаска).
  • EuroSibEnergo (Дерипаска).
  • United Company RUSAL PLC (Дерипаска).
  • Russian Machines (Дерипаска).
  • Группа "ГАЗ" (Дерипаска).
  • Агрохолдинг "Кубань" (Дерипаска).
  • ООО "Газпром бурение" (Ротенберг).
  • "НПВ Инжиниринг" (Ротенберг).
  • ООО "Ладога Менеджмент" (Шамалов).
  • Группа "Ренова" (Ротенберг).
Российские госкомпании.
Американцы вменяют российским компаниям военную поддержку режима Башара Асада в Сирии, где применялось, в том числе, химическое оружие.
  • "Рособоронэкспорт".
  • Банк "Российская финансовая корпорация" (RFC Bank).
Чиновники российского правительства
  • Председатель правления государственного "Газпромбанка" Андрей Акимов.
  • Президент Российского института стратегических исследований (RISS) Михаил Фрадков, крупного научно-аналитического центра, который обеспечивает информационную поддержку органов российской власти.
  • Член совета директоров "Газпром нефти" Сергей Фурсенко.
  • Глава президентского управления по социальному и экономическому сотрудничеству со странами СНГ Олег Говорун.
  • Глава МВД России Владимир Колокольцев.
  • Председатель комитета Совета Федерации по иностранным делам Константин Косачев.
  • Президент, глава правления и член наблюдательного совета государственного банка РФ ВТБ Андрей Костин.
  • Глава правления и заместитель председателя Совета директоров государственной компании "Газпром".
  • Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.
  • Член Государственной Думы РФ Владислав Резник.
  • Помощник президента России Евгений Школов.
  • Госсекретарь – заместитель главы Центрального банка РФ Александр Торшин.
  • Полномочный посланник Южного федерального округа России Владимир Устинов.
  • Начальник Главного управления по борьбе с экстремизмом в МВД России Тимур Валиулин.
  • Глава Роскомнадзора Александр Жаров.
  • Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующий войсками Нацгвардии РФ Виктор Золотов.
Напомним, 15 марта США расширили список санкций против России, в который попали 19 физлиц и 5 юрлиц. В санкционный "черный список" американцев попали граждане, которых обвиняли во "вмешательстве" в американские выборы. // Сегодня

 

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