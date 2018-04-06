На Киевщине мужчина убил сожительницу, «обделившую» его водкой

Женщина скончалась от ударов по телу и голове

В Киевской области 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения забил до смерти свою сожительницу за то, что она неравномерно распределила алкогольные напитки.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Киевской области, в январе между мужчиной и его сожительницей во время совместного распития алкоголя в одном из сел Богуславского района из-за неравномерного распределения напитка возникла ссора.

Злоумышленник преднамеренно нанес потерпевшей множественные удары руками и ногами по телу и голове – от них женщина скончалась.

Задержанному мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.

Во время досудебного расследования подозреваемый по ходатайству прокуратуры находился под стражей.

Обвинительный акт в отношении злоумышленника утвержден и направлено в суд для рассмотрения по существу, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет. // Сегодня