На Киевщине мужчина убил сожительницу, «обделившую» его водкой

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Женщина скончалась от ударов по телу и голове
В Киевской области 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения забил до смерти свою сожительницу за то, что она неравномерно распределила алкогольные напитки.
Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Киевской области, в январе между мужчиной и его сожительницей во время совместного распития алкоголя в одном из сел Богуславского района из-за неравномерного распределения напитка возникла ссора.
Злоумышленник преднамеренно нанес потерпевшей множественные удары руками и ногами по телу и голове – от них женщина скончалась.
Задержанному мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.
Во время досудебного расследования подозреваемый по ходатайству прокуратуры находился под стражей.
Обвинительный акт в отношении злоумышленника утвержден и направлено в суд для рассмотрения по существу, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет. // Сегодня
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